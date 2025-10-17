Vitória vence o Bahia e acende alerta no Z4; Bahia perde chance de G-5

Em um clássico Ba-Vi eletrizante e com implicações diretas na tabela, o Vitória superou o arquirrival Bahia por 2 a 1 na noite desta quinta-feira, no Barradão, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols rubro-negros foram anotados por Renato Kayzer e Raul Cáceres, enquanto Tiago marcou para o Tricolor de Aço. A vitória foi um sopro de esperança para o Leão na luta contra o rebaixamento, mas custou ao Esquadrão a oportunidade de ingressar no G-5.

Com o resultado, o Vitória, que ocupa a 17ª posição, alcançou 28 pontos, mantendo-se a três pontos do Santos, a primeira equipe fora da zona de degola. O Peixe venceu o Corinthians por 3 a 1 e somou 31 pontos, estabelecendo um cenário dramático para a próxima rodada, que reserva um confronto direto entre Vitória e Santos na Vila Belmiro, uma verdadeira “final” na briga pela permanência.

Para o Bahia, a derrota significou a manutenção dos 43 pontos, permanecendo na sexta colocação. A equipe de Rogério Ceni agora divide a pontuação com o Glorioso, mas perde no saldo de gols (11 a 3), lamentando a chance perdida de pular para o quinto lugar na tabela.

O jogo

A partida começou intensa e com momentos decisivos logo no primeiro tempo. Aos 23 minutos, o Vitória teve um pênalti a seu favor, assinalado após toque de mão de Ramon na área. Renato Kayzer não titubeou e converteu a cobrança com um chute preciso no ângulo superior direito do goleiro Ronaldo, abrindo o placar para os donos da casa.

O Bahia, porém, não se deixou abalar. Continuou pressionando e, aos 41 minutos, Tiago Souza aproveitou uma bola que sobrou após um deslize de Nicolás Acevedo na área e empatou para o Esquadrão, levando o jogo para o intervalo com o placar de 1 a 1.

Na etapa final, o Vitória retornou com uma postura mais agressiva, buscando o gol da vitória. Aos 20 minutos, Raul Cáceres apareceu para cravar o segundo gol rubro-negro, aproveitando uma sobra na área e finalizando de primeira. O Leão manteve a pressão e o controle em boa parte do segundo tempo, enquanto o Bahia tentava reorganizar-se e buscar o empate, explorando as laterais. No final do duelo, aos 51 minutos, Dudu, do Vitória, foi expulso após receber o segundo cartão amarelo, mas o placar não se alterou mais.

Próximos confrontos

O calendário reserva partidas cruciais para ambos os times. O Vitória terá um “jogo de seis pontos” contra o Santos, no dia 20 de outubro de 2025, uma segunda-feira, às 21h30, na Vila Belmiro. Já o Bahia tentará se reabilitar em casa, na Arena Fonte Nova, recebendo o Grêmio no domingo, 19 de outubro de 2025, às 20h30.

FICHA TÉCNICA

Vitória 2 x 1 Bahia

Competição: Campeonato Brasileiro – 28ª rodada

Local: Barradão, em Salvador (BA)

Data: 16 de outubro de 2025 (quarta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

GOLS:

Vitória: Renato Kayzer (pênalti), aos 26′ do 1ºT

Renato Kayzer (pênalti), aos 26′ do 1ºT Bahia: Tiago, aos 41′ do 1ºT

Tiago, aos 41′ do 1ºT Vitória: Raul Cáceres, aos 19′ do 2ºT

CARTÕES:

Amarelos: Renato Kayzer, Camutanga, Ronald Lopes, Erick Serafim, Gabriel Baralhas e Dudu (Vitória); Cauly (Bahia)

Renato Kayzer, Camutanga, Ronald Lopes, Erick Serafim, Gabriel Baralhas e Dudu (Vitória); Cauly (Bahia) Vermelhos: Dudu (Vitória)

ARBITRAGEM:

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Anderson Daronco (RS) Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Daniella Coutinho Pinto (BA)

Luanderson Lima dos Santos (BA) e Daniella Coutinho Pinto (BA) VAR: Rafael Traci (SC)

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Raul Cáceres, Edu, Camutanga, Zé Marcos e Ramón; Baralhas, Ronald Lopes (Dudu) e Aitor (Matheuzinho); Erick Serafim (Osvaldo) e Renato Kayzer (Renzo López). Técnico: Jair Ventura.

BAHIA: Ronaldo; Santiago Árias, Gabriel Xavier e David Duarte; Nestor (Cauly), Acevedo (Iago), Rezende (Michel Araújo) e Jean Lucas; Mateo Sanabria (Kayky), Ademir (Ruan Pablo) e Tiago. Técnico: Rogério Ceni.

Fonte: Esportes