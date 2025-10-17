Connect with us

Esportes

Vitória vence o Bahia e acende alerta no Z4; Bahia perde chance de G-5

Published

20 minutos ago

on

Em um clássico Ba-Vi eletrizante e com implicações diretas na tabela, o Vitória superou o arquirrival Bahia por 2 a 1 na noite desta quinta-feira, no Barradão, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols rubro-negros foram anotados por Renato Kayzer e Raul Cáceres, enquanto Tiago marcou para o Tricolor de Aço. A vitória foi um sopro de esperança para o Leão na luta contra o rebaixamento, mas custou ao Esquadrão a oportunidade de ingressar no G-5.

Com o resultado, o Vitória, que ocupa a 17ª posição, alcançou 28 pontos, mantendo-se a três pontos do Santos, a primeira equipe fora da zona de degola. O Peixe venceu o Corinthians por 3 a 1 e somou 31 pontos, estabelecendo um cenário dramático para a próxima rodada, que reserva um confronto direto entre Vitória e Santos na Vila Belmiro, uma verdadeira “final” na briga pela permanência.

Para o Bahia, a derrota significou a manutenção dos 43 pontos, permanecendo na sexta colocação. A equipe de Rogério Ceni agora divide a pontuação com o Glorioso, mas perde no saldo de gols (11 a 3), lamentando a chance perdida de pular para o quinto lugar na tabela.

O jogo

A partida começou intensa e com momentos decisivos logo no primeiro tempo. Aos 23 minutos, o Vitória teve um pênalti a seu favor, assinalado após toque de mão de Ramon na área. Renato Kayzer não titubeou e converteu a cobrança com um chute preciso no ângulo superior direito do goleiro Ronaldo, abrindo o placar para os donos da casa.

O Bahia, porém, não se deixou abalar. Continuou pressionando e, aos 41 minutos, Tiago Souza aproveitou uma bola que sobrou após um deslize de Nicolás Acevedo na área e empatou para o Esquadrão, levando o jogo para o intervalo com o placar de 1 a 1.

Na etapa final, o Vitória retornou com uma postura mais agressiva, buscando o gol da vitória. Aos 20 minutos, Raul Cáceres apareceu para cravar o segundo gol rubro-negro, aproveitando uma sobra na área e finalizando de primeira. O Leão manteve a pressão e o controle em boa parte do segundo tempo, enquanto o Bahia tentava reorganizar-se e buscar o empate, explorando as laterais. No final do duelo, aos 51 minutos, Dudu, do Vitória, foi expulso após receber o segundo cartão amarelo, mas o placar não se alterou mais.

Próximos confrontos 

O calendário reserva partidas cruciais para ambos os times. O Vitória terá um “jogo de seis pontos” contra o Santos, no dia 20 de outubro de 2025, uma segunda-feira, às 21h30, na Vila Belmiro. Já o Bahia tentará se reabilitar em casa, na Arena Fonte Nova, recebendo o Grêmio no domingo, 19 de outubro de 2025, às 20h30.

FICHA TÉCNICA

Vitória 2 x 1 Bahia

Competição: Campeonato Brasileiro – 28ª rodada

Local: Barradão, em Salvador (BA)

Data: 16 de outubro de 2025 (quarta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

GOLS:

  • Vitória: Renato Kayzer (pênalti), aos 26′ do 1ºT
  • Bahia: Tiago, aos 41′ do 1ºT
  • Vitória: Raul Cáceres, aos 19′ do 2ºT

CARTÕES:

  • Amarelos: Renato Kayzer, Camutanga, Ronald Lopes, Erick Serafim, Gabriel Baralhas e Dudu (Vitória); Cauly (Bahia)
  • Vermelhos: Dudu (Vitória)

ARBITRAGEM:

  • Árbitro: Anderson Daronco (RS)
  • Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Daniella Coutinho Pinto (BA)
  • VAR: Rafael Traci (SC)

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Raul Cáceres, Edu, Camutanga, Zé Marcos e Ramón; Baralhas, Ronald Lopes (Dudu) e Aitor (Matheuzinho); Erick Serafim (Osvaldo) e Renato Kayzer (Renzo López). Técnico: Jair Ventura.

BAHIA: Ronaldo; Santiago Árias, Gabriel Xavier e David Duarte; Nestor (Cauly), Acevedo (Iago), Rezende (Michel Araújo) e Jean Lucas; Mateo Sanabria (Kayky), Ademir (Ruan Pablo) e Tiago. Técnico: Rogério Ceni.

Fonte: Esportes

Comente Abaixo
Related Topics:
Esportes20 minutos ago

Vitória vence o Bahia e acende alerta no Z4; Bahia perde chance de G-5

Em um clássico Ba-Vi eletrizante e com implicações diretas na tabela, o Vitória superou o arquirrival Bahia por 2 a...
Horóscopo28 minutos ago

Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 17/10/2025

O contato com a natureza para o libriano é uma de suas motivações básicas, procure não perder esse contato, esteja...
Esportes50 minutos ago

Fluminense vence Juventude com golaço de Thiago Silva no último minuto no Maracanã

Em uma noite de tirar o fôlego no Maracanã, o Fluminense conquistou uma vitória dramática sobre o Juventude por 1...
Esportes3 horas ago

Grêmio vence São Paulo por 2 a 0, afasta crise e “cola” no G-10 do Brasileirão

O Grêmio conquistou uma vitória importante nesta quinta-feira (16.10), sobre o São Paulo, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, por...
Estadual3 horas ago

Governo do Estado inaugura obras de infraestrutura e anuncia novos investimentos em Marataízes

O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve, nesta quinta-feira (16), no município de Marataízes para a inauguração da primeira etapa...
Entretenimento4 horas ago

Luciano Huck embarca em viagem pela Ásia com o filho Benício e Paulo Vieira: ‘Alegria’

Luciano Huck, de 54 anos, está em uma viagem pela Ásia ao lado do filho do meio, Benício, de 17....
Polícia Federal5 horas ago

PF apreende mais de R$ 1 milhão em espécie em Porto Velho/RO

Porto Velho/RO. A Polícia Federal apreendeu, nesta quarta-feira (16/10), R$ 1.095.900 em espécie durante abordagem a um homem na cidade...
Versão Impressa5 dias ago

FA 1425 / 11 DE OUTUBRO DE 2025

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
Versão Impressa2 semanas ago

FA 1424 / 04 DE OUTUBRO DE 2025

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...

São Mateus

São Mateus1 dia ago

Acidente com caminhão deixa motociclista morto na BR 101 em São Mateus

Uma pessoa morreu em um acidente entre uma motocicleta e um caminhão na tarde desta quarta-feira (15), no km 73...
São Mateus2 dias ago

Ataque a tiros mata jovem e deixa cachorro baleado na periferia de São Mateus

Um jovem de 24 anos foi morto e outro ficou ferido durante um ataque a tiros na tarde desta terça-feira...
São Mateus3 dias ago

Plataforma de empregos com atuação no Norte do Espírito Santo chega a 200 contratações

Ferramenta foi criada através de parceria entre Suzano e Bússola Hub Criado e idealizado por meio de parceria entre o...

Regional

Regional15 horas ago

Mulher destrói carro do marido a enxadadas após descobrir traição no Noroeste do ES

Um caso inusitado gerou grande repercussão em Água Doce do Norte, no Noroeste do Espírito Santo, nesta terça-feira (14). Após...
Regional5 dias ago

Jovem é assassinado a tiros durante festa no Norte do ES

Um jovem de 21 anos foi assassinado a tiros na noite de sábado (11) durante uma festa no bairro Vila...
Regional5 dias ago

Acidente entre moto e carreta mata tio e sobrinho na BR-101 no Norte do ES

Acidente aconteceu na noite de sexta-feira (10), em Aracruz; vítimas morreram no local Um grave acidente entre uma motocicleta e...

Estadual

Estadual7 horas ago

Conferência da Pessoa Idosa reúne representantes de 75 municípios capixabas

Acontece até a sexta-feira (17), em Domingos Martins, a 6ª Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa. O evento reúne...
Estadual7 horas ago

Governo do Estado abre processo seletivo para cargos técnicos de nível médio e superior

A Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger) abriu o Processo Seletivo Simplificado nº 046/2025, destinado à contratação em regime...
Estadual7 horas ago

Programa Intercâmbio Sedu: participantes conhecem países onde estudarão por três meses

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Sedu), realizou, nesta quinta-feira (16), no Parque Casa do Governador,...

Nacional

Nacional15 horas ago

VÍDEO | Gracyanne Barbosa é roubada e tem carro de luxo levado por criminosos

Gracyanne Barbosa foi assaltada na madrugada desta quinta-feira (16/10), na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ). O carro...
Nacional15 horas ago

CRUELDADE | “Sua filha está morta”, disse padrasto ao pai após concretar criança

Mãe e padrasto confessaram o crime e alegaram que mataram a menina porque ela atrapalhava o relacionamento deles Padrasto da...
Nacional1 dia ago

VÍDEO | Apartamento pega fogo e mulher se pendura em ar-condicionado para salvar mãe e criança

Depois de fazer o resgate, a mulher foi retirada pelos bombeiros pela janela do apartamento em chamas. Ela teve 90%...

Policial

Policial7 horas ago

Polícia Civil apreende materiais utilizados por homem que se passava por aluno da PMES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da 9ª Delegacia Regional de Itapemirim, apreendeu, nesta quinta-feira (16), materiais...
Policial7 horas ago

Operação Fake Whey: fiscalização conjunta apreende quase 4 mil pacotes de biscoitos com rotulagem enganosa

O Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES), em conjunto com a Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor...
Policial8 horas ago

Polícia Civil localiza adolescente desaparecida de Vila Velha no interior do Rio de Janeiro

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) e...

ENTRETENIMENTO

Entretenimento7 horas ago

Aline Mineiro exibe shape definido em cliques de biquíni: ‘Toda definida’

Aline Mineiro, de 34 anos, chamou atenção nesta quinta-feira (16), ao mostrar o abdômen superdefinido em novas fotos no Instagram....
Entretenimento10 horas ago

Thiago Martins curte viagem na Argentina e elogia culinária local: ‘Ganhou meu coração’

Thiago Martins, 37 anos de idade, está curtindo alguns dias de descanso em Mendoza, localizada aos pés da Cordelheira dos...
Entretenimento12 horas ago

Arianne Botelho celebra sucesso de ‘Caramelo’: ‘É tanta felicidade!’

A atriz Arianne Botelho, usou as redes sociais para celebrar o sucesso de “Caramelo”, filme da Netflix que coprotagoniza com...

POLÍTICA

Política8 horas ago

Proposta reconhece danças folclóricas de Santa Maria de Jetibá

O deputado estadual Adilson Espindula (PSD) apresentou na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) um Projeto de Lei (PL 649/2025)...
Política8 horas ago

Município de Castelo recebe o título de Cidade Eucarística

O município de Castelo passou a ser oficialmente reconhecido como “Cidade Eucarística” do Espírito Santo. O título foi instituído pela...
Política13 horas ago

Ales homenageia educadores com a medalha Paulo Freire

Em alusão ao Dia do Professor, celebrado anualmente em 15 de outubro, o deputado Marcos Madureira (PP), presidente da Comissão...

Esportes

Esportes1 dia ago

Vasco vence Fortaleza fora de casa e afunda Leão na zona do rebaixamento

Em uma demonstração de garra e eficiência, o Vasco da Gama conquistou uma vitória crucial de 2 a 0 sobre...
Esportes1 dia ago

Cruzeiro empata com Atlético-MG e vê liderança do Brasileirão mais distante

Em um Clássico Mineiro movimentado pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Atlético-MG empataram em 1 a 1 na...
Esportes1 dia ago

Santos quebra tabu, vence Corinthians e ganha fôlego na luta contra o Z4

Em uma noite memorável na Vila Belmiro, o Santos não só dominou o Corinthians, mas também quebrou um longo jejum...

Mais Lidas da Semana