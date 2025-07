Vitória vence Bragantino, deixa o Z4 e empurra o Santos para a zona de rebaixamento

O Esporte Clube Vitória conquistou um triunfo de extrema importância na 15ª rodada do Campeonato Brasileiro ao superar o Red Bull Bragantino por 1 a 0, na tarde deste domingo, no Estádio Barradão. O gol solitário da partida foi marcado por Renato Kayzer, garantindo três pontos cruciais para o Leão da Barra e alterando significativamente a tabela de classificação.

A vitória fez com que o Vitória alcançasse os 15 pontos na competição, saindo da incômoda zona de rebaixamento da Série A. A equipe baiana pulou para a 15ª colocação, comemorando a ascensão na tabela. Consequentemente, o resultado teve um impacto direto na situação do Santos, que, após ser goleado por 3 a 0 pelo Mirassol nesta mesma rodada, caiu para a 17ª posição, com 14 pontos, e agora figura no Z4.

Do outro lado, o Red Bull Bragantino, que chegou ao Barradão na vice-liderança, não conseguiu somar pontos e permanece em terceiro lugar, estacionado nos 27 pontos, os mesmos do início da rodada. A equipe paulista acumula agora duas partidas consecutivas sem vitória.

O Jogo

O gol que definiu a partida saiu logo aos nove minutos do primeiro tempo. Após uma cobrança de escanteio, Lucas Halter escorou, e a bola encontrou Renato Kayzer na área. O atacante não hesitou e, com um belo chute de primeira, acertou o ângulo do goleiro adversário, abrindo o placar para o Vitória.

O Leão da Barra quase ampliou a vantagem aos 27 minutos, em uma jogada em que Baralhas tentou um cabeceio de peixinho após cruzamento de Ronald, mas a bola saiu pela linha de fundo. Apesar do gol e dessa oportunidade, o primeiro tempo teve poucas emoções, com o Bragantino mostrando pouca inspiração ofensiva e sem conseguir levar perigo real ao goleiro Lucas Arcanjo.

Na segunda etapa, o Red Bull Bragantino voltou com uma postura mais ofensiva, buscando o empate. Aos 10 minutos, Vinicinho cabeceou com perigo, mas sem direção. Três minutos depois, Agustín Sant’Anna também finalizou isolado.

A chance mais clara dos paulistas veio aos 15 minutos, quando Mosquera chutou para boa defesa de Lucas Arcanjo, e no rebote, Vinicinho finalizou em cima da zaga do Vitória, que conseguiu afastar a bola em cima da linha. Já na reta final, aos 29 e 31 minutos, Praxedes assustou em duas oportunidades de cabeça após escanteios, com a bola passando muito perto da trave, mas a defesa do Vitória conseguiu segurar o resultado.

Próximos compromissos

As duas equipes agora se preparam para a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vitória terá mais um desafio em casa, recebendo o Sport no Barradão. Já o Red Bull Bragantino terá um confronto direto contra o Flamengo no Estádio Cícero de Souza Marques. Ambas as partidas estão agendadas para a próxima quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília).

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 1 X 0 RED BULL BRAGANTINO

Local: Estádio Barradão, em Salvador (BA)

Data: 20/07/2025

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Bruno César Chaves Vieira (PE)

VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC)

GOL: Renato Kayzer, aos 9′ do 1ºT (Vitória)

Cartões amarelos: Guilherme Lopes e Praxedes (Red Bull Bragantino) / Maykon e Erick (Vitória)

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Lucas Halter, Zé Marcos e Maykon; Baralhas, Ronald (Pepê) e Matheuzinho (Edu); Lucas Braga (Osvaldo), Fabri (Erick) e Renato Kayzer (Renzo López). Técnico: Fabio Carille

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Agustín Sant’Anna, Pedro Henrique, Eduardo e Guilherme Lopes; Fabinho (Hurtado), Eric Ramires (Praxedes) e Gustavo Neves (Laquintana); Mosquera (Davi Gomes), Vinicinho (Thiago Borbas) e Isidro Pitta. Técnico: Fernando Seabra

Fonte: Esportes