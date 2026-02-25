Estadual
Vitória sedia reunião de gestores públicos de TI a partir desta quinta (26)
Cibersegurança, investimentos em Data Center, inteligência artificial e transformação digital no setor público serão temas da 176ª ROCA – Reunião Ordinária do Conselho de Associadas da Associação Brasileira de Entidades Estaduais e Públicas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Abep-TIC), que começa nesta quinta-feira (26), em Vitória.
O evento será realizado no Hotel Golden Tulip e termina nesta sexta-feira (27). No primeiro dia, o diretor-geral do Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest), Marcelo Cornélio, apresentará ações realizadas pela autarquia voltadas para o uso estratégico da tecnologia para a melhoria contínua dos serviços públicos.
“Vamos apresentar soluções que desenvolvemos nos últimos anos e que contribuíram para aproximar o Governo do Estado da população. Um bom exemplo é a plataforma Social ES, responsável pela gestão de benefícios como o Bolsa Capixaba, o Cartão Reconstrução e o Vale Gás. Também destacaremos a expansão do uso do sistema E-Docs na política pública no Estado. Atualmente, essa ferramenta é usada em todos os órgãos estaduais e em mais de 20 prefeituras”, detalhou Cornélio.
Ocupando atualmente o cargo de vice-presidente de Inovação da Abep-TIC, Marcelo Cornélio considera o evento uma boa oportunidade de fazer networking com gestores públicos de TI de todo o Brasil.
No último dia da reunião, Cornélio abordará as ações realizadas para a montagem do Índice de Oferta de Serviços Públicos Digitais dos Governos Estaduais e Distrital 2025. “Foi um trabalho que teve a minha liderança e que ajudará a Administração Pública a identificar pontos a serem aprimorados para proporcionar um melhor atendimento ao cidadão”, pontuou.
