Connect with us

Estadual

Vitória sedia reunião de gestores públicos de TI a partir desta quinta (26)

Published

33 segundos ago

on

Cibersegurança, investimentos em Data Center, inteligência artificial e transformação digital no setor público serão temas da 176ª ROCA – Reunião Ordinária do Conselho de Associadas da Associação Brasileira de Entidades Estaduais e Públicas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Abep-TIC), que começa nesta quinta-feira (26), em Vitória.

O evento será realizado no Hotel Golden Tulip e termina nesta sexta-feira (27). No primeiro dia, o diretor-geral do Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest), Marcelo Cornélio, apresentará ações realizadas pela autarquia voltadas para o uso estratégico da tecnologia para a melhoria contínua dos serviços públicos.

“Vamos apresentar soluções que desenvolvemos nos últimos anos e que contribuíram para aproximar o Governo do Estado da população. Um bom exemplo é a plataforma Social ES, responsável pela gestão de benefícios como o Bolsa Capixaba, o Cartão Reconstrução e o Vale Gás. Também destacaremos a expansão do uso do sistema E-Docs na política pública no Estado. Atualmente, essa ferramenta é usada em todos os órgãos estaduais e em mais de 20 prefeituras”, detalhou Cornélio.

Ocupando atualmente o cargo de vice-presidente de Inovação da Abep-TIC, Marcelo Cornélio considera o evento uma boa oportunidade de fazer networking com gestores públicos de TI de todo o Brasil.

No último dia da reunião, Cornélio abordará as ações realizadas para a montagem do Índice de Oferta de Serviços Públicos Digitais dos Governos Estaduais e Distrital 2025. “Foi um trabalho que teve a minha liderança e que ajudará a Administração Pública a identificar pontos a serem aprimorados para proporcionar um melhor atendimento ao cidadão”, pontuou.

 

Informações à Imprensa:
Assessoria de Comunicação do Prodest
Eric Lopes Menequini
[email protected]

Fonte: GOVERNO ES

Comente Abaixo
Related Topics:
Estadual33 segundos ago

Vitória sedia reunião de gestores públicos de TI a partir desta quinta (26)

Cibersegurança, investimentos em Data Center, inteligência artificial e transformação digital no setor público serão temas da 176ª ROCA – Reunião...
Estadual35 segundos ago

Prodest participa de evento sobre tecnologia em Marataízes

O Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest) está participando do Cidade Expo Inovadora...
Estadual38 segundos ago

Congo da Barra do Jucu é tema de vinheta em todo o País

O que é cultura para você? “Cultura para mim é poder dançar congo aqui na Barra do Jucu”, afirma a...
Estadual39 segundos ago

APEES abre consulta pública para atualização de instrumentos de gestão documental

O Arquivo Público do Estado do Espírito Santo (APEES), por meio do Programa de Gestão Documental do Estado do Espírito...
Esportes4 horas ago

Palmeiras vence o Fluminense e mantém liderança no Brasileirão

O Palmeiras segue imbatível no Campeonato Brasileiro. Em um jogo de extremos na noite desta quarta-feira, o Verdão aproveitou o...
Horóscopo4 horas ago

Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 26/02/2026

Os piscianos mais artísticos demonstram muito talento e criatividade para o desenho, em trabalhos sempre cuidadosamente elaborados. O senso de...
Esportes4 horas ago

Grêmio bate Atlético-MG de virada e afunda Galo no Z4

O Grêmio mostrou resiliência e inteligência para aproveitar a vantagem numérica ainda no primeiro tempo e garantiu uma importante vitória...
Versão Impressa3 semanas ago

FA 1441 / 07 DE FEVEREIRO DE 2026

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
Versão Impressa4 semanas ago

FA 1439 / 31 DE JANEIRO DE 2026

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...

São Mateus

São Mateus2 dias ago

ASSENOR | Realiza missão estratégica no Sul do país para estudar modelo da Festa da Uva e inovação industrial

Diretoria esteve no Rio Grande do Sul entre os dias 19 e 22 de fevereiro para conhecer experiências consolidadas de...
São Mateus2 dias ago

Praia de Guriri vira “Ilha da Tartaruga” após recorde histórico de desovas em 2025

Em reunião com a coordenação nacional do Projeto Tamar/ICMBio, a equipe local celebrou um aumento de 40% no número de...
São Mateus2 dias ago

Guriri movimenta mais de R$ 550 milhões e recebe 2,4 milhões de pessoas no Verão e Carnaval 2026, afirma Marcus Batista

O Verão 2026 e o Carnaval consolidaram São Mateus como um dos principais polos de eventos do Espírito Santo e...

Regional

Regional16 horas ago

Corregedoria do TJES sugere saída de juiz de São Gabriel da Palha

A Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) sugeriu a remoção ou permuta de um...
Regional2 dias ago

Suspeito de abusar sexualmente de duas crianças é preso em Conceição da Barra

Os casos foram registrados em 2024, quando as vítimas tinham 11 e 5 anos; segundo a polícia, ele se aproveitava...
Regional2 dias ago

Fábrica terá capacidade de produzir 200 mil veículos por ano

O Espírito Santo entrou de vez no mapa da indústria automotiva global. A montadora chinesa Great Wall Motors (GWM) apresentou...

Estadual

Estadual12 horas ago

Vitória sedia reunião de gestores públicos de TI a partir desta quinta (26)

Cibersegurança, investimentos em Data Center, inteligência artificial e transformação digital no setor público serão temas da 176ª ROCA – Reunião...
Estadual12 horas ago

Prodest participa de evento sobre tecnologia em Marataízes

O Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest) está participando do Cidade Expo Inovadora...
Estadual13 horas ago

Espírito Santo deve ter chuva persistente com nova atuação da ZCAS

O Espírito Santo entrou na rota de mais um episódio da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que deve...

Nacional

Nacional9 horas ago

Mulher é presa por decepar dedos dos pés da mãe por motivos religiosos

A vítima contou inicialmente a policiais militares que as amputações teriam sido provocadas por uma queda para enganar as autoridades...
Nacional9 horas ago

Homem arma emboscada e mata jovem por quem nutria “amor platônico”

Suspeito roubou bolsa da vítima e a convenceu a ir até a casa dele para recuperar o objeto. No local,...
Nacional9 horas ago

Celular de mãe suspeita de envenenar filha de 3 anos com chumbinho é periciado

Chumbinho aparece no centro das investigações após a polícia ter acesso a áudios em que a mãe já falava sobre...

Policial

Policial10 horas ago

Força Tática do 6º Batalhão detém suspeito armado em Central Carapina

Na tarde dessa terça-feira (24), uma ação rápida da Força Tática e do Serviço de inteligência do 6º Batalhão resultou...
Policial10 horas ago

Acusado de ameaçar grávida durante roubo é preso após 3 anos foragido no ES

Um homem de 33 anos, foragido da Justiça de Conceição do Castelo, no Sul do Espírito Santo, foi preso na...
Policial11 horas ago

PRF recupera caminhão clonado em Cariacica

A Polícia Rodoviária Federal recuperou um caminhão clonado no início da tarde desta quarta-feira (25), no km 295 da BR-101,...

ENTRETENIMENTO

Entretenimento9 horas ago

Carol Peixinho dança com o filho e encanta seguidores nas redes sociais: ‘Lindeza’

A influenciadora Carol Peixinho, de 40 anos, derreteu os seguidores nesta quarta-feira (25) ao publicar um vídeo dançando com o...
Entretenimento12 horas ago

Bella Longuinho se declara ao namorado em aniversário: ‘Aniversário do meu primeiro’

A influenciadora Bella Longuinho usou as redes sociais nesta quarta-feira (25), para homenagear o namorado, Wil Leite, que celebrou mais...
Entretenimento12 horas ago

Lauana Prado celebra aniversário do enteado com linda declaração: ‘Amor’

A cantora sertaneja Lauana Prado emocionou os seguidores nesta quarta-feira (25), ao celebrar mais um ano de vida do enteado,...

POLÍTICA

Política11 horas ago

Atividade pedagógica sobre religiões de matriz africana é tema de projeto

O deputado Lucas Polese (PL) quer assegurar que pais ou responsáveis possam vedar a participação de filhos ou dependentes em...
Política14 horas ago

Zé Preto quer isenção de IPVA e de taxa de registro para motos de até 150cc

O deputado Zé Preto (sem partido) apresentou Projeto de Lei (PL) 822/2025, que concede isenção tributária e condições especiais para...
Política15 horas ago

Descongelamento de benefícios de servidores é abordado por deputado

O deputado Mazinho dos Anjos (PSDB) participou de forma virtual da sessão ordinária desta quarta-feira (25) para tratar da aplicação,...

Esportes

Esportes4 horas ago

Inter e Remo empatam no Mangueirão e seguem sem vencer no Brasileirão

A quarta rodada do Campeonato Brasileiro reservou mais um capítulo de frustração para Internacional e Remo. Em duelo realizado no...
Esportes5 horas ago

São Paulo vence o Coritiba com time reserva no Brasileirão

O São Paulo mostrou que seu elenco tem muito mais profundidade do que se imaginava. Mesmo com uma formação alternativa,...
Esportes5 horas ago

Corinthians arranca empate no Mineirão e complica a vida do Cruzeiro de Tite

Em uma noite de contrastes no Mineirão, o Corinthians mostrou que sua força coletiva vai além dos titulares. Mesmo com...

Mais Lidas da Semana