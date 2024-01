Vitória sedia 16° Training Camp de Ginástica Rítmica com participação de 12 estados do Brasil

A 16ª edição do Training Camp de Ginástica Rítmica começou nesta quinta-feira (25), em Bento Ferreira, Vitória. O evento reúne 200 ginastas de 12 estados do país e conta com a participação da treinadora da seleção brasileira de conjunto, Camila Ferezin.

O training acontece no Ginásio Jones dos Santos Neves (DED), que é administrado pela Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), até o próximo sábado (27), das 14 horas às 18 horas.

Além de Camila Ferezin, a professora venezuelana Claudibeth Suarez também passará os próximos dias em Vitória para a capacitação e troca de experiência com as ginastas. Ao todo, 50 professoras estão presentes no evento.

Eleita como melhor treinadora de 2023, Camila Ferezin ressaltou a importância do Training Camp, tanto para as alunas quanto para professoras, e explicou como o encontro contribui para o desenvolvimento da ginástica rítmica nos clubes.

“É uma iniciativa muito importante, envolvendo todo o Brasil. Esta é a segunda vez que fui convidada para estar aqui e me sinto honrada em ajudar no desenvolvimento da ginástica. Por meio desses cursos, as ginastas adquirem mais experiência e as treinadoras se capacitam e fazemos esse intercâmbio de conhecimento que é muito importante para desenvolver a ginástica nos clubes”, disse Camila Ferezin.

O evento é uma realização da Escola de Campeãs, criada pela presidente da Federação do Espírito Santo de Ginástica, Monika Queiroz. Ela falou do sucesso do evento a cada nova edição.

“A cada ano melhora e este ano está sendo muito interessante, porque temos vários estados com representatividade. Ainda recebemos uma professora da Venezuela, que veio fazer as capacitações. Como temos essa referência de ser o estado que respira a ginástica rítmica, isso se torna um chamativo, além da presença da professora Camila Ferezin”, afirmou Monika Queiroz.

Durante os treinamentos, acontecem aulas de balé clássico, preparação específica para ginástica rítmica, manejo dos aparelhos e treinamento físico geral. Os grupos são divididos em iniciantes, intermediários e avançados.

No sábado (27), a partir das 12 horas, haverá uma apresentação de ginástica de gala para marcar o encerramento da 16ª edição do evento e a entrega dos certificados. As inscrições para participar já foram encerradas.

