Vitória Rosa quer disputar três provas nos Jogos de Tóquio

Fluminense e Vasco fazem o clássico de sábado da 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes entram em campo neste sábado (29) às 19h (horário de Brasília), no Maracanã, com a promessa de um jogo equilibrado valendo as primeiras posições na classificação.

O Tricolor vem de duas vitórias importantes. Pelo Brasileirão, superou o Athletico-PR, na Arena da Baixada, e se recuperou da derrota contra o Bragantino na rodada anterior. Com isso, o Fluminense chegou a sete pontos. No meio da semana, a equipe de Odair Hellmann mostrou um belo futebol contou com o show de Nenê para vencer o Figueirense por 3 a 0, avançando na Copa do Brasil.

Titular nas duas últimas partidas do Fluminense, o lateral-direito Calegari mostrou confiança para o clássico deste sábado: “A expectativa para o jogo é muito boa. Estamos vindo de duas grandes vitórias, de uma vitória fora de casa e de uma classificação contra o Figueirense. A expectativa é muito boa para o clássico e, com certeza, vamos chegar no sábado com proposta de ganhar o jogo novamente, buscar os três pontos para continuar subindo na tabela”.

O técnico Odair Hellmann tem um desfalque para o jogo. O goleiro Muriel sofreu um desconforto na perna esquerda e não vai para a partida. O Fluminense deve entrar em campo com Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Yuri, Dodi e Michel Araújo; Nenê, Marcos Paulo e Evanilson.

Melhor defesa do campeonato

Dono da melhor defesa do Campeonato Brasileiro, com apenas um gol sofrido, o segundo melhor ataque, com sete gols marcados e na segunda posição na classificação, com 10 pontos, o Vasco entra em campo neste sábado para manter a boa fase. Sob o comando do técnico Ramon Menezes, em jogos oficiais, o time venceu seis partidas e empatou uma. São 13 gols marcados e apenas três sofridos.

Na véspera do confronto com o Fluminense, Ramon falou sobre a expectativa do clássico: “É mais uma decisão pra gente. Vejo todos esses jogos como decisivos, como final de campeonato. Tenho passado isso para os nossos atletas e eles têm entendido muito bem isso, o que é vestir a camisa do Vasco da Gama. Então é com esse espírito e com essa atitude que nós vamos fazer mais um grande jogo, tenho certeza”.

Apesar da confiança, o Gigante da Colina terá um desafio maior neste sábado. Ramon não vai poder contar com três titulares. Andrey está suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo. Bruno Gomes e Vinícius testaram positivo para o novo coronavírus (covid-19) e foram afastados.

Desta forma, o Vasco deve entrar em campo com Fernando Miguel; Yago Pikachu, Ricardo Graça, Leandro Castán e Henrique; Carlinhos, Fellipe Bastos e Benítez; Talles Magno, Guilherme Parede e Germán Cano.

Transmissão da Rádio Nacional

O confronto entre Fluminense e Vasco terá transmissão ao vivo pela Rádio Nacional, com narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz e reportagens de Bruno Mendes. A jornada esportiva começa às 18h30min e você acompanha aqui:

Jogos de sábado

Além do clássico carioca, outras três partidas abrem a 6ª rodada do Brasileirão neste sábado. O Botafogo recebe o Internacional, às 16h, no Estádio Nilton Santos. Às 19h, Bahia e Palmeiras se enfrentam no Estádio de Pituaçu. Fortaleza e Bragantino fecham o dia, às 21h, no Castelão.

