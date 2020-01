Vitória rompe com Álvaro após descobrir maus-tratos a Tiago em “Amor de Mãe”

A tensão tomará conta do capítulo de “Amor de Mãe” no capítulo desta terça-feira (28). Isso porque depois de tudo o que aconteceu na praia com Tiago (Pedro Guilherme Rodrigues), Vitória (Taís Araújo) descobrirá que Belizário (Tuca Andrada) não é flor que se cheire.

A advogada de ” Amor de Mãe ” conversará com o filho mais novo e descobrirá que o menino foi levado pela polícia depos da confusão na praia e confundido com um dos bandidos que participaram do arrastão.

Então, Tiago contará para a mãe que tentou explicar para Belizário o que havia acontecido, mas o policial corrupto o ignorou e o maltratou. Vitória , depois de saber da história em ” Amor de Mãe “, dirá a Álvaro (Irandhir Santos) que não representará mais Belizário no caso da morte de Wesley (Dan Ferreira) e romperá com o empresário.