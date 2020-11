Vitória quebra jejum e vence o Figueirense pela 21ª rodada da Série B

No Barradão, Leão reencontrou o caminho dos triunfos ao bater o time catarinense por 3 a 0

Em mais uma partida válida pela 21ª rodada da Série B do Brasileirão, Vitória e Figueirense se enfrentaram nesta quinta-feira (12), no Barradão, com o time da casa quebrando um jejum de nove jogos sem somar três pontos. Com gols de Fernando Neto, Léo Ceará e Guilherme Rend, o Leão bateu o time catarinense por 3 a 0.

Com o resultado, a equipe baiana agora tem 24 pontos, mas permanece na 16ª posição da tabela de classificação. O Figueira, com 19, segue na zona de rebaixamento, ocupando o 18º lugar.

O jogo

O início da partida em Salvador começou movimentado. Controlando as ações diante do Figueirense, o Vitória abriu o placar logo aos três minutos de bola rolando. Wallace lançou Thiago Lopes na área, que apenas rolou para Fernando Neto bater de primeira e fazer 1 a 0. Depois, aos 22, Frizzo deu passe para Léo Ceará na intermediária, que dominou e finalizou para marcar um belo gol no Barradão. Instantes depois, o jogo foi paralisado por cerca de 20 minutos por causa da queda de energia elétrica no bairro Canabrava, onde o estádio está localizado. No retorno, o Leão manteve o domínio e ainda teve chances de ampliar nas finalizações de Léo Ceará e Fernando Neto.

Na volta do intervalo, o Figueirense começou a pressionar e quase descontou com Everton Santos, parado em defesa de Ronaldo aos dois minutos. Léo Artur também levou perigo, que ficou com sobra de bola na área, mas acabou mandando para escanteio. Administrando o resultado, o Vitória aumentou a vantagem na marca dos 11. Após boa trama rubro-negra, Rafael Carioca rolou para Fernando Neto, que chutou em cima da defesa. Guilherme Rend pegou o rebote de longe e mandou uma bomba para fazer 3 a 0. Antes do apito final, a equipe catarinense teve nova chance de descontar, mas Ronaldo defendeu a boa finalização de Gabriel Barbosa e manteve o placar inalterado.