Vitória não supera o Fluminense de Feira e se despede do Campeonato Baiano

O empate em 1 a 1 com o Fluminense de Feira na noite desta quarta-feira, no Barradão, deixou o Vitória fora das semifinais do Campeonato Baiano. O Rubro-Negro precisava vencer e de uma combinação de resultados para se classificar.

O zagueiro e capitão do time, Wallace, marcou o gol rubro-negro. Cobrando pênalti, Tiago Baiano empatou. Os gols foram marcados no segundo tempo.

O Vitória entrou em campo completamente desfigurado por causa de contusões e jogadores – 12 no total – contaminados com o vírus da Covid-19.

Ainda assim, durante a partida, criou as principais oportunidades e desperdiçou. Além disso, o goleiro adversário fez grandes defesas.