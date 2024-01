Vitória elimina o Vasco e avança junto com quarteto paulista

Mais seis jogos deram sequência na segunda fase da Copinha Sicredi na tarde deste sábado (13). O Vitória surpreendeu o Vasco e garantiu a classificação com goleada por 4 a 1, de virada. O quarteto paulista formado por Portuguesa, Aster Itaqua, Botafogo e Taubaté também avançou, junto com o São José-RS.

O Vasco foi eliminado pelo Vitória-BA ao ser goleado por 4 a 1. Após Cauã Paixão abrir o placar, Lawan (2x), Luis Miguel e Rodrigo Dias viraram no Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos. A Portuguesa garantiu a classificação ao vencer o Nova Mutum-MT por 2 a 0 para Francisco Marques Figueira, em Suzano.

No Ildeu Silvestre do Carmo, em Itaquaquecetuba, o Aster Itaqua marcou na final do segundo tempo e também avançou. O Botafogo-SP foi outro que marcou no finalzinho e desbancou o Floresta-CE com vitória por 2 a 1.

As outras duas partidas precisaram ser definidas nos pênaltis. Em Alumínio, no Senador José Ermírio de Moraes, o XV de Piracicaba empatou por 1 a 1 com o São José-RS, mas acabou eliminado nos pênaltis, por 6 a 5. O duelo entre Red Bull Bragantino e Taubaté, no Joaquim de Morais Filho, em Taubaté, terminou empatado sem gols. Nos pênaltis, o Taubaté venceu por 4 a 3.

A terceira fase começa a ser disputada já neste domingo. O mata-mata seguirá ainda com as oitavas de final, quartas de final, semifinais e final, sempre em jogos únicos. Em caso de empate no tempo normal, a decisão vai para os pênaltis.

Confira os resultados deste sábado:

Cuiabá-MT 0 x 1 Atlético Guaratinguetá-SP

Ibrachina-SP 4 x 0 Macapá-AP

Coritiba-PR 1 x 0 Retrô-PE

Avaí-SC 0 x 1 Juventus-SP

Portuguesa-SP 2 x 0 Nova Mutum-MT

Botafogo-SP 2 x 1 Floresta-CE

XV de Piracicaba-SP 1 (3) x (4) 1 São José-RS

Red Bull Bragantino-SP 0 (5) x (6) 0 Taubaté-SP

Aster Itaqua-SP 1 x 0 Oeste- SP

Vasco-RJ 1 x 4 Vitória-BA

17h

Juventude-RS x Água Santa-SP

17h15

Palmeiras-SP x Sport-PE

19h15

Atlético-MG x Sfera-SP

19h30

Santos-SP x EC São Bernardo-SP

21h30

Flamengo-RJ x Náutico-PE

Cruzeiro-MG x Madureira-RJ

Confrontos definidos da 3ª fase:

Athletico-PR x Ponte Preta-SP

Coimbra-MG x Grêmio-RS

Novorizontino-SP x Tiradentes-PI

Ferroviária-SP x São Paulo-SP

Atlético-GO x Corinthians-SP

Fortaleza-CE x CRB-AL

Ituano-SP x Criciúma- SC

Capital-DF x América-MG

Taubaté-SP x Atlético Guaratinguetá-SP

Vitória-BA x Ibrachina-SP

Coritiba-PE x Juventus-SP

