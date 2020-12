Vitor & Cadu atingem 1 milhão de plays em “Coração no bolso”

Redação Vitor

A dupla sertaneja Vitor & Cadu lançou no dia 30 de outubro a música Coração no Bolso . Composição do Vitor, este trabalho faz parte do DVD Case, segundo registro em vídeo dos artistas, gravado em Campo Grande . O single atingiu a marca de 1 milhão de plays nas plataformas digitais.

O sucesso foi tanto que em poucos dias, de forma orgânica, os artistas caíram nas graças dos influenciadores digitais e a faixa foi sendo divulgada.

“A música é composição minha e acredito que o público se identificou com a letra romântica e a batida dançante da pisadinha “, comenta Vitor.

Nos próximos dias, os artistas apresentarão mais novidades do projeto. O trabalho tem produção de Éber Sória , mais conhecido como Pajé . Já a direção de vídeo é de Augusto Mello e a direção geral de Maurício Mello , CEO da gravadora MM Music e também empresário da dupla.

“Já tínhamos o repertório montado e o cenário em mente. Decidimos gravar em um formato intimista para assegurar toda a nossa equipe. Estamos muito satisfeitos com o resultado!” , diz Cadu.