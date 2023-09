Redação EdiCase Vitamina C é o ativo queridinho dos brasileiros, revela pesquisa

A vitamina C é o ativo mais conhecido entre os brasileiros para os cuidados com a pele, revela uma pesquisa inédita conduzida pela Creamy, marca referência em autocuidado e dermocosméticos de alta performance. O ingrediente foi citado por 95,9% dos entrevistados. Na sequência, vêm o ácido hialurônico (91,3%) e o retinol (88%). O estudo contou com mais de 1,2 mil participantes e indica que 52,3% deles têm familiaridade com esses componentes, já que sempre verificam as fórmulas dos produtos que utilizam.

Os dados também mostram que os brasileiros estão cada vez mais interessados quando o assunto é o skincare. Isso porque 74,2% praticam uma rotina diária de cuidados com a pele e têm um bom entendimento do tema. Além disso, 57% dos entrevistados pesquisam ou se informam sobre tendências e novidades do mercado de beleza. Muitos também conhecem ativos específicos, especialmente ácidos (42,1%) que não estão na categoria dos “AHAs” (alfa-hidroxiácidos), como o ácido kójico.

Gabriel Beleze, CEO do Grupo Skelt (detentor das marcas Creamy e Skelt Cosmetics), destaca que os resultados reforçam um aumento notável na conscientização sobre o skincare, com um crescente interesse por parte da população em compreender os componentes dos produtos. “O fato da vitamina C ser uma queridinha dos brasileiros ressalta que há uma busca por ativos confiáveis e eficazes, afinal, é um antioxidante poderoso, que auxilia na redução de danos causados pelos radicais livres”, afirma.

Outro dado importante é sobre a procura de especialistas da área: 40,3% consultam um dermatologista antes de incorporar produtos ao seu dia a dia. Por outro lado, ainda há 18,2% que nunca marcam consultas com este profissional, o que é preocupante, sobretudo, em termos de saúde.

Já em relação aos produtos mais utilizados na rotina de autocuidado dos participantes da pesquisa, o sabonete facial lidera o levantamento com 91,5% das respostas, ao lado do protetor solar com 90,4%. Os hidratantes (88,8%) e esfoliantes/ácidos (61,9%) vêm na sequência. A maior parte das pessoas visa o antienvelhecimento (31,7%), enquanto 20,5% buscam ação antiacne, e 15,3% querem clarear a pele.

Fonte: Mulher