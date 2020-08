Vital do Rêgo, ministro do TCU acusado de corrupção, vira réu na Lava Jato

Divulgação Filipe Sabará foi secretário municipal de São Paulo

O Novo vai realizar a convenção municipal de São Paulo no próximo sábado (5) no formato “drive-thru” com o objetivo de evitar aglomerações em meio à pandemia da Covid-19 , doença causada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2). O modelo valerá tanto para pedestres quanto para motoristas.

A estratégia vai permitir que os mais de dois mil filiados assinem a lista de presença e recebam suas cédulas para votação em uma das doze posições espalhadas pelo estacionamento da Câmara de vereadores de São Paulo.

A convenção deve confirmar a candidatura de Filipe Sabará como cabeça de chapa para a Prefeitura de São Paulo e o de sua vice, a economista Marina Helena. Ambos passaram por um processo seletivo realizado pelo Novo com o auxílio de uma empresa especializada em recrutamento.

Além disso, também haverá a votação para aprovação dos 34 nomes dos pré-candidatos a vereadores.

“Passamos por uma eleição totalmente atípica, tendo que reinventar inclusive o sistema de convenções municipais. E, diante do cenário, chegamos à conclusão de que o sistema de drive-thru, com vários pontos para assinatura na lista de presença, é a melhor solução, funciona para todos e sem aglomerações”, diz Julio Rodrigues, presidente do diretório municipal.