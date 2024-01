Vistos para o Brasil passam a ser obrigatórios para turistas dos Canadá, EUA e Austrália; entenda

Foto: Reprodução Vistos para o Brasil passam a ser obrigatórios para turistas dos Canadá, EUA e Austrália

Provavelmente você já tentou agendar uma viagem para fora do país e se deparou com a necessidade de conseguir um visto de entrada para o país no qual você deseja viajar, não é mesmo? Mas você sabia que para alguns estrangeiros que queiram visitar o Brasil o visto não era necessário? Pois é, esse era o caso para turistas dos Estados Unidos, Canadá e Austrália, mas isso mudou.

Foi sancionada uma medida que obriga os turistas provenientes de alguns países a tirarem o visto brasileiro para poder entrar no território do nosso país. Quer entender mais sobre isso? Fica com a gente, vamos te explicar.

Entenda a obrigatoriedade de vistos do Brasil

A partir do dia 10 de janeiro de 2024 , visitantes provenientes do Canadá, Estados Unidos e Austrália precisarão de um visto turístico para entrar no Brasil. O Ministério do Turismo afirma que houve a necessidade de ajuste no processo de licitação para a contratação da empresa responsável por fornecer os serviços de emissão de vistos eletrônicos para os três países em questão.

Em nota, o Ministério do Turismo afirmou: “É importante ressaltar que o governo brasileiro renova o interesse de negociar, com as três nações, acordos de isenção de vistos baseados nos princípios da reciprocidade e da igualdade entre os Estados”.

Antes, turistas do Japão, Austrália, Canadá e EUA precisavam de visto pra vir pro Brasil, entretanto, ocorreu um acordo entre Brasil e Japão que mudou isso! Esse tratado estabeleceu a isenção da necessidade mútua de vistos para estadias curtas, de até 90 dias .

