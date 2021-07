Vistabule faz trailers compactos com estilo retrô e recursos atuais

Divulgação Mini motorhome Vistabule Teardrop funciona com placas solares para gerar energia elétrica

Até mesmo para os norte-americanos que estão acostumados a fazer acampamentos, não é todo dia que você vê um trailer com estilo clássico e moderno ao mesmo tempo. Essa é a proposta da Vistabule.

A empresa com sede na cidade norte-americana de St.Paul (Minnesota, EUA), é tradicionalíssima em fabricar mini motorhomes em formato de gota e aposta no modelo Trailer Teardrop que reúne o melhor de dois mundos: a versatilidade do recursos modernos com o charme e o romantismo dos anos 1930.

Desde 2015 na ativa, esta fabricante de reboques oferece apenas uma construção em seu site. De cúpula e luzes de leitura a luzes de varanda, tomadas USB de 12 volts e 120 volts, está tudo no trailer . Plug-in solar, bateria AGM de 115 Ah, carregador de bateria de 10 amp e 120 volts também estão presentes, mas se o cliente quiser mais, há inúmeras outras opções, como painéis solares de teto e sistema de energia de íon de lítio, por exemplo.

O interior apresenta uma cama queen-size com uma cozinha “flexível” que permite operar mais de um layout. Grandes compartimentos de armazenamento estão sempre presentes no Vistabule e toneladas de recursos modulares . as portas incluem até mesas retráteis, perfeitas para trabalhar, jantar ou entreter convidados.

Uma enorme claraboia voltada para a frente e uma porta operável e janelas de vigia, não só têm uma boa aparência, mas ajuda a manter o ambiente mais fresco. Recursos como pia, torneira e fogão com tampa de vidro ou geladeira só podem ser operados pela parte externa do reboque .

Por outro lado, o conforto faz jus através de uma confortável e espaçosa cama de casal. Também há muito espaço para armazenar uma lixeira, temperos e utensílios. Os tanques de propano serão montados na frente.

O Vistabule mede 4,26 m de comprimento e 2,08 m de largura. No interior, são 109 cm de altura livre. Seu peso é de 603 kg descarregado; graças à parte exterior de alumínio . O preço de entrada parte de US$ 21.995, ou R$ 114.257 numa conversão simples.