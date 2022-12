Visitas são proibidas no Senado após tentativa de ato terrorista no DF

Divulgação – 03.09.2022 Senado Federal

O acesso de visitantes às dependências do Senado Federal foi restringido pela Secretaria de Polícia da Casa. A decisão aconteceu após a tentativa de ato terrorista em Brasília, que ocasionou na prisão de um empresário que tinha como objetivo explodir um caminhão com combustível perto do aeroporto do Distrito Federal.

De acordo com informações da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, a atitude também tem como objetivo aumentar a segurança para a posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que acontecerá no dia 1° de janeiro.

A equipe de segurança do Senado foi orientada a permitir apenas a entrada dos 81 senadores, servidores e profissionais terceirizados que possuem crachá de identificação. Nenhuma autoridade terá permissão para autorizar a entrada de visitantes. Exceções serão abertas apenas com comunicação antecipada e autorizada pela Secretaria de Polícia do Senado.

Os servidores precisarão passar por um detector de metais antes de terem autorização para entrarem ao prédio. Entregadores não vão poder entrar na Casa. A iniciativa deverá durar até o dia da posse.

“É obrigatório que todas as pessoas passem pelos pórticos de raio-X e detectores de metal para adentrar nas dependências do Senado Federal. A medida direciona-se a servidores, funcionários terceirizados e prestadores de serviço. Durante esse período, não será permitida a entrada de visitantes”, afirma o despacho da segurança, assinado pelo diretor da Secretaria de Polícia, Alessandro Morales.

“O acesso a entregadores de alimentos ou motoristas de aplicativo não será concedido”, acrescenta. “As entregas de alimento e o embarque ou desembarque de passageiros deverão ser procedidos na área externa ao Senado Federal”.

Secretaria de Segurança aumenta o número de policiais

Desde que a polícia descobriu que apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) estavam planejando atos terroristas em Brasília, órgãos federais passaram a dobrar os cuidados. Nesta segunda (26), por exemplo, o hotel em que Lula fica hospedado na capital federal passou por uma varredura da equipe antibomba da PF.

O Senado irá aumentar o número de policiais para garantir a segurança dos senadores e servidores da Casa. A medida seguirá até a posse e não é descartada que seja prolongada até a entrada da nova legislatura em fevereiro.

