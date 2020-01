Visita de peso! Família encontra hipopótamo de três toneladas nadando em piscina

arrow-options Reprodução/Letaka Safaris Animal, com cerca de três toneladas, aproveitou residência para tomar um banho de piscina

Uma família recebeu um hóspede inusitado durante a noite de Ano Novo: ao acordar no primeiro dia de 2020, os Reed encontraram um hipopótamo de três toneladas nadando na piscina de sua casa, localizada na cidade de Maun, em Botsuana.

Segundo informações do jornal britânico Daily Mail, Brent Reed, que é diretor do Letaka Safaris, encontrou o imenso hipopótamo fazendo sua própria ‘festa na piscina’ nas primeiras horas do dia 01 de janeiro.

Reed aproveitou o inusitado visitante para fazer algumas fotos e postar nas redes sociais. “Não imaginávamos que ele fosse conseguir sair sozinho da piscina , mas descobrimos que sim, quando fomos acordados no meio da madrugada do dia 02 com aquele belo animal em nosso quintal”, disse ele ao periódico.

Acostumado com os grandes animais dos passeios que faz com a sua empresa de safáris, Brent lamentou a época de seca que a região do delta de Okavango, localizado no noroeste de Botsuana , está enfrentando: “o tempo tem sido bastante quente. Como o Rio Thamalakane secou, nossa piscina deve ter sido bastante convidativa para este grande macho se refrescar”.

Apesar do peso, o hipopótamo pode ser um dos animais mais perigosos da África , podendo alcançar velocidades de até 32 km/h na terra e com uma mandibula capaz de destruir muitos de seus predadores.

“Com estes animais, sempre existe algum tipo de risco, principalmente quando elee se sentem acuados. Entretanto, esse não mostrou qualquer sinal de agressividade e só aproveitou a piscina para se refrescar do calor”, afirmou Reed.