Visa (VISA34) aceitará Bitcoin como forma de pagamento; saiba como vai funcionar

Fernanda Capelli Visa (VISA34) aceitará Bitcoin como forma de pagamento

A Visa (VISA34) anunciou que vai passar a aceitar Bitcoin (BTC) e criptomoedas como forma de pagamento. Além disso, a empresa, que é uma das mais famosas na área de cartões e pagamentos, deu detalhes de como vai implementar a novidade.

De acordo com a companhia, o objetivo da mudança é aumentar seus produtos com criptoativos. Contudo, vale lembrar que já existem os cartões pré-pagos da Visa que podem ser “carregados” com criptomoedas.

Além disso, a decisão da empresa pode significar uma aceitação da indústria financeira, que vem crescendo nos últimos anos, em relação ao dinheiro criptografado.

Visa e o futuro

De acordo com Eduardo Abreu, vice-presidente de novos negócios da Visa, o uso de criptomoedas como pagamento cria uma espécie de ponte que facilita investimentos nesses ativos, assim como produtos vinculados. Isso também é válido para fundos e ETFs dentro de uma mesma plataforma.

Em suma, já existem serviços disponíveis da empresa que propõe a integração de produtos bancários tradicionais com criptomoedas. Além disso, a companhia também possui um sistema de cashback com criptomoedas.

“O brasileiro já tem a cultura de receber pontos do cartão, milhas, descontos, etc. Por que não receber criptomoedas com o cartão de crédito também?”, afirmou Abreu.

