Vírus presente em mais de 1200 aplicativos afeta 30 milhões de iPhones e iPads

Divulgação/Google Google mostra animais pré-históricos em realidade aumentada

Depois dos animais e dos dinossauros , a ferramenta de realidade aumentada do Google passou a mostrar bichos que existiram na Terra há eras. Em parceria com Museu de História Natual de Londres e com o Darwin Museum de Moscou, a empresa criou reproduções em 3D de alguns animais pré-históricos.

Algumas das criaturas mais interessantes de serem observadas são o Cambropachycope, um crustáceo marinho dono dos olhos mais antigos de quem se tem registro, e o Aegirocassis, um invertebrado com quase dois metros de comprimento.

Com a novidade, é possível observar os animais em realidade aumentada . Com a ajuda da câmera do celular , dá para observá-los no próprio ambiente.

Como ver os animais pré-históricos do Google

Diferentemente dos animais atuais e dos dinossauros , os pré-históricos não estão disponíveis direto no buscador do Google . Para visualizar os bichos, é preciso ter o aplicativo Arts & Culture , responsável por diversas experiências interessantes, como a visita a museus virtuais e ao módulo de comando da Apollo 11. Veja o passo a passo de como interagir com as criaturas do passado: