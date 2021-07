Vírus disfarçado de Windows 11 infecta computadores; saiba se proteger

Reprodução Nova interface do Windows 11

Golpistas estão usando o Windows 11, versão mais recente do sistema operacional da Microsoft, para fazer um malware circular. O sistema será lançado oficialmente para desktops no final de 2021, mas a nova versão já está disponível para downloads e compras antecipadas, e é essa brecha que está sendo usada pelos golpistas. As informações são da empresa de segurança digital Kaspersky.

Segundo a empresa, os fraudadores estão tentando enganar usuários do Windows inserindo o malware em arquivos que parecem ser a atualização do sistema da Microsoft. De acordo com a Kaspersky, até o momento, foram detectadas pelo menos 850 tentativas de infectar usuários por meio de malwares disfarçados de Windows 11.

Arquivo pesado

Um fato curioso relatado pelos pesquisadores da empresa é o tamanho do arquivo com malware, que tem nada menos do que 1,75 GB. Disponibilizar um arquivo tão grande serve para induzir as vítimas em potencial a acreditar que realmente se trata do instalador de um sistema operacional, que costuma ter um tamanho bem grande por conta de sua complexidade.

Porém, após baixar o arquivo, o usuário descobre que a maior parte dos arquivos do pacote é composta por dados irrelevantes, que nem sequer são utilizados para a infecção do equipamento. Porém, se o usuário clicar no instalador, será aberto um menu que simula o assistente de instalação do Windows 11, mas o objetivo é executar um segundo instalador, que contém o arquivo malicioso.

Como se prevenir

Para se prevenir contra esse tipo de golpe, a Kaspersky recomenda algumas ações relativamente simples, como ser sempre bastante cético sobre ofertas que pareçam muito generosas para o novo sistema operacional. Os especialistas também pedem para sempre verificar a autenticidade dos locais onde estão sendo disponibilizados os arquivos.

Por fim, é importante sempre fazer downloads de sistemas operacionais e aplicativos importantes, como pacotes de edição de vídeos e imagens, sempre em lojas oficiais. Além disso, ter um aplicativo antivírus, seja ele gratuito ou pago, sempre atualizado para que tentativas de infecções por arquivos maliciosos sejam detectados e sua ação impedida.