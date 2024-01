Foto: Reprodução Virilha escura: descubra 5 dicas de como clarear a virilha

A virilha escura é uma preocupação comum para muitas pessoas, mas a boa notícia é que existem maneiras eficazes de clarear essa região. Ao longo do tempo a virilha pode se tornar uma área mais escurecida, com manchas e pequenas alergias. Além de incomodar muitas mulheres por gerar coceiras, a autoestima também pode ficar abalada ao colocar um look de praia ou algo do tipo.

Se a virilha escura te incomoda, você precisa conhecer essas dicas valiosas que podem te ajudar a reverter esse quadro. Não deixe de consultar um dermatologista de sua confiança para receber orientações mais específicas para você.

Por que a virilha fica escurecida?

Segundo o dermatologista Lucas Miranda , as causas para o surgimento de manchas na virilha podem ser muitas, incluindo alterações hormonais e genéticas. Mas de forma geral, elas aparecem principalmente em função do método depilatório.

Outra justificativa para esse problema é que a virilha se localiza em uma parte mais escondida, fazendo com que as dobras da pele sofram mais atrito que outras regiões do corpo. É nesse movimento de vai e vem das pernas que aparecem as irritações, muito em função do uso de giletes, alergia a desodorante e cremes depilatórios ou do próprio suor, que provoca a hiperpigmentação da pele.

A irritação pode aparecer acompanhada de bolinhas vermelhas acompanhadas de ardor, coceira e sensação de assadura.

5 dicas de como clarear a virilha

De maneira geral, essas dicas são valiosas e podem auxiliar muito no processo de alívio do escurecimento e alergia na virilha.

1. Esfoliação regular

A esfoliação é uma técnica fundamental para remover as células mortas e estimular a renovação da pele na região da virilha. Utilize esfoliantes suaves duas vezes por semana para promover um clareamento gradual. Procure por produtos de qualidade para garantir uma esfoliação suave, que não agrida a pele que já é sensível.

2. Cremes clareadores

Existem diversos cremes clareadores no mercado formulados especificamente para áreas sensíveis como a virilha. Procure por produtos que contenham ingredientes como ácido kójico, vitamina C ou ácido glicólico, conhecidos por suas propriedades clareadoras.

3. Hidratação constante

Manter a região da virilha bem hidratada é importante para prevenir o escurecimento. Use cremes hidratantes que contenham ingredientes como aloe vera, manteiga de karité ou vitamina E para nutrir a pele e evitar o ressecamento.

4. Atenção no protetor solar

A exposição ao sol pode agravar o escurecimento da virilha. Por isso, use protetor solar diariamente, mesmo nas áreas cobertas pela roupa. Escolha um protetor solar com FPS adequado e reaplique ao longo do dia, especialmente após a exposição ao sol.

5. Cuidado com a depilação

A depilação agressiva, como o uso constante de lâminas ou cera, pode irritar a pele da virilha e contribuir para o escurecimento. Considere métodos de depilação menos agressivos, como cremes depilatórios ou laser, que podem ajudar a reduzir a irritação e o escurecimento.

Fonte: Mulher