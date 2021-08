‘Vírgula’ volta à cena em formato on-line

A pandemia da Covid-19 foi devastadora em todos os setores do planeta e na cultura não foi diferente. Muitos produtos culturais tiveram que migrar para o modo digital, a fim de conseguir chegar ao público. É em meio a esse cenário que a peça de dança-teatro “Vírgula”, que conta a história da bailarina Sandra Motta, chega em sua nova temporada.

A partir do dia 13 de agosto, a montagem ficará disponível no canal do Portal da Produtora Cultural no YouTube de forma gratuita. A peça relata como a bailarina lidou com a descoberta do câncer, o período do tratamento, a cura e como isso mudou a forma como ela passou a enxergar a vida. A versão on-line é uma edição especial do espetáculo que também é acessível para Libras.

“Fizemos uma adaptação para que o público tenha uma experiência diferenciada no on-line. Mesmo assim, mantivemos a emoção, a leveza e o humor do espetáculo. Quando pensamos no digital, precisamos de outro olhar sobre a obra e a colaboração de outros profissionais. Isso foi fundamental para manter a qualidade”, comenta a diretora Artística e Produtora, Luana Eva.

O projeto foi contemplado pelo Edital 030/201 9 – Setorial de Dança, do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), executado pela Secretaria da Cultura (Secult), que, além da peça, conta com outras ações, como curso on-line e gratuito sobre prevenção de lesões na dança, ministrada pela bailarina Sandra Motta, no dia 07 de agosto, às 09 horas, e o bate-papo com a equipe, transmitida por uma live, no dia 11 de agosto, às 20 horas, no Portal Produtora Cultural no Instagram.

“Eu não imaginava ter a mesma emoção gravando, como é quando o público está ali presente. Não esperava sentir a mesma emoção. É uma coisa que me encanta muito, porque quando apresentamos dentro de um teatro existe um limite de público e indo para as redes sociais não imaginamos onde o projeto pode chegar. Eu espero, de verdade, que chegue aos corações que precisam assistir o ‘Vírgula’”, explica a bailarina Sandra Motta.

Sinopse:

“Vírgula” é um espetáculo de dança-teatro, que retrata a experiência pessoal da bailarina Sandra Motta, que recebeu o diagnóstico de câncer de mama em abril de 2017. A peça mostra com naturalidade uma mulher mastectomizada, que faz uma importante reflexão sobre as adversidades da vida.

Ficha Técnica

Coreógrafa, Autora e intérprete: Sandra Motta

Coautor e Editor musical: Guilherme Klaws

Diretora Artística: Luana Eva

Figurinista: Thaís de Luca

Confecção do Figurino: Ateliê Chica Chiclete

Criação e operação de luz: Thila Paixão

Intérprete de Libras: Meiriely Pinto

Designer Gráfico: Alessandra Flor Ferraz

Gravação e Edição de vídeo: Iza Rosenberg e Ursula Dart

Social Media: Aurora Conteúdo Digital

Produtoras Executivas: Ludmila Porto e Luana Eva

Produção Geral e Assessoria de Imprensa: Portal Produtora Cultural

