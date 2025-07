Virginia Fonseca toma sol e mostra cinturinha e ‘supercoxas’: ‘Violão!’

“Tomando um solzinho”, escreveu a loira ao fazer a publicação. Antes do momento de relaxamento, a influenciadora pegou pesado no treino. Usuando um conjuntinho azul, a apresentadora do Sabadou gravou vídeos mostrando os exercícios. Ao concluir a série, ela voltou às origens e gravou uma dancinha com o look fitness. Confira abaixo: