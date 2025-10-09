Virgínia Fonseca presenteia amiga com combo de cirurgias plásticas: ‘Aniversário’

Virgínia Fonseca, de 26 anos, surpreendeu a amiga e assessora Maressa Lopes ao presenteá-la com um combo de cirurgias plásticas que inclui colocação de silicone, lipoaspiração e enxerto no bumbum. Maressa completou 27 anos nesta quinta-feira (9), e ganhou o presente especial da influenciadora.

Nos Stories, a apresentadora contou a novidade. “Hoje é aniversário da Maressa, e eu falei pra ela que ia dar de presente silicone, uma lipo com enxerto no glúteo, porque ela não tem nada! Dá até pra ser nadadora: nada de frente, nada de costas”, brincou Virgínia.

As duas se conheceram ainda na adolescência, em Governador Valadares (MG). Maressa aparece nas redes sociais da empresária desde 2017, quando Virgínia ainda não havia ganhado fama nacional por seu relacionamento com o youtuber Rezende Evil.