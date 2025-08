Virginia Fonseca leva filhos para passeio interativo em zoológico de Dubai: ‘Especial’

Virginia Fonseca, de 26 anos, levou os filhos Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de 10 meses para um zoológico em Dubai nesta segunda-feira (4), e garantiu a alegria ds crianças.

O local, permite interação com os animais e a família se divertiu com os bichinhos. a influenciadora compartilhou momentos especiais nas redes sociais e até alimentou girafas, acariciou um chimpanzé, segurou uma onça no colo e interagiu com aves.

“Sem palavras pra descrever o dia de hoje… foi muito especial, energia boa, muitos sorrisos, estou com o coração cheio de gratidão!”, escreveu ela na legenda, agradecendo ao espaço, aos amigos que organizaram o passeio e ao fotógrafo pelos registros. Segundo Virginia, as crianças amaram a experiência e se divertiram muito.