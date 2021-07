Virgínia Fonseca encanta com nova foto do rosto da filha

Reprodução/Instagram Virgínia Fonseca posta nova foto da filha

Virgínia Fonseca encantou os seguidores do Instagram com uma nova foto da filha. A influenciadora, que perdeu 13 quilos um mês após dar à luz , é mãe da pequena Maria Alice, fruto do relacionamento com Zé Felipe. A bebê nasceu no final de maio e a mamãe coruja postou uma nova foto do rostinho dela.

“Não existe no mundo nada mais perfeito que ela”, escreveu Virgínia Fonseca na legenda da publicação. Quem fez questão de comentar no post foi o pai Zé Felipe. “A mais linda do mundo. Amo vocês demais”, declarou o cantor.

Além dos pais, Maria Alice também ganhou elogios de diversas celebridades. “Ô meu Deus. Que amor”, escreveu Thaís Fersoza. “A perfeição existe”, elogiou Ivy Moraes. “Como é linda”, disse Bianca Andrade, a Boca Rosa.