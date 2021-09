Virginia Fonseca e Zé Felipe compram carro novo no valor de R$ 478 mil

Reprodução/Youtuber Virginia Fonseca mostra carro novo aos fãs

Virginia Fonseca publicou um vídeo nesta segunda-feira (6), em seu canal no YouTube, contando que ela e o marido, o cantor Zé Felipe, compraram um carro novo. A influencer mostrou aos fãs e contou curiosidades sobre a aquisição do automóvel, um jaguar F Pace, no valor de R$ 478 mil.

“Aqui em casa nós temos dois carros, que são da minha mãe. A gente estava precisando de mais um porque minha mãe tem que ir no hospital, o outro sai para fazer compras, e ficava eu ou Zé Felipe sem carro. A gente precisava de mais um carro para ficar com a gente, porque nossa família é imensa. Não tem como sair todo mundo com a gente num carro porque não cabe, e os assessores que andam com a gente”, ela explica no vídeo.

Reprodução/Youtube Virginia Fonseca dirige o carro novo pelo condomínio em que mora

“Eu não ligo muito pra carro. Isso foi por conta de necessidade mesmo. A família foi só crescendo. Daqui a uns dias vamos ter que comprar um ônibus”, brinca o cantor, que tem uma filha de três meses com a youtuber.

No vídeo, Virginia dá uma volta pelo condomínio com o carro e comenta sobre o conforto proporcionado pelo carro importado.