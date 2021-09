Virginia Fonseca choca fãs com foto de biquíni três meses após dar à luz

Na sexta-feira (3/9), Virginia Fonseca surpreendeu seus seguidores com um clique de biquíni postado em sua conta no Instagram. Casada com Zé Felipe e mãe da pequena Maria Alice, de apenas três meses, a influenciadora digital arrancou elogios dos fãs. “Gostosa”, escreveu um deles. “Linda”, respondeu outro.