Virgínia Fonseca anuncia rede de academias com franquias 

A influenciadora e empresária Virgínia Fonseca surpreendeu ao revelar sua próxima empreitada fora do universo da beleza: uma rede de academias, com planos de abrir as primeiras unidades por meio de franquias já em junho de 2025

Famosa por cofundar a marca de cosméticos WePink — que faturou R$ 750 milhões no último ano — ela anunciou durante uma live no Instagram que entrará com tudo no setor fitness. “Esse mês de junho vou mostrar um pouco mais da academia para vocês”, afirmou.

Com capital proveniente do sucesso nos cosméticos, em parceria com Samara Pink e apoio de Thiago Stabile, Virgínia pretende expandir sua marca para um novo mercado. A empreitada promete combinar o carisma digital com serviços voltados à saúde e bem-estar — apostando no crescente interesse por fitness no Brasil.

Essa entrada marca mais um passo da influenciadora em se consolidar como um império multiplataforma — já que além da WePink e do programa “Sabadou com Virgínia” (SBT), ela agora aposta em serviços fitness com academias franquiais.