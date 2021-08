Virgin Galactic venderá passagens para voos espaciais

A empresa Virgin Galactic, do bilionário Richard Branson, disse que começará a venda de ingressos para voos espaciais a partir de US$ 450 mil por assento.

Branson, semanas atrás, voou mais de 50 milhas acima do deserto do Novo México a bordo do foguete da Virgin Galactic e retornou com segurança, no primeiro voo de teste totalmente tripulado do veículo ao espaço. O voo foi um marco para um empreendimento iniciado há 17 anos.

Em junho, a Virgin Galactic recebeu aprovação do regulador de segurança da aviação dos Estados Unidos para levar pessoas ao espaço.

A empresa disse que terá três ofertas ao consumidor: assento único, pacote com vários assentos e a compra de voo completo.