Viraliza vídeo recente de Nicette Bruno falando sobre esperança em dias melhores

Reprodução/Instagram Nicette Bruno e Beth Goulart falam sobre sperança em dias melhores em vídeo

A atriz Nicette Bruno morreu aos 87 anos neste domingo (20) vítima de complicações da Covid-19. Ela estava internada há algumas semanas e nos últimos dias apresentava uma piora no estado de saúde. Beth Goulart, filha da artista, acredita que a mãe tenha contraído a doença em uma confraternização familiar. No período mais rígido do isolamento, as duas passaram a quarentena juntas e costumavam gravar vídeos mandando recados positivos para os fãs. Um deles viralizou recentemente, no qual falavam sobre esperança em dias melhores.

“Estamos aqui para transmitir para você um sentido maior de esperança, de fé, de certeza em dias melhores, que sem dúvida nenhuma virão. Estamos passando por esse processo para também poder fazer uma autorreflexão. Percebemos e sentirmos aonde teremos que mudar para nos tornarmos criaturas melhores. Vamos fazer isso todos os dias, com pensamento positivo, aproveitando a nossa fé em Deus, em uma força maior, para que possamos superar esse instante”, disse Nicette no vídeo.

“Receba nosso carinho, nossa solidariedade. Ninguém está só, ninguém carrega um peso além da sua força. Confie na sua força interior de superação de todas as dificuldades. Elas estão aí, mas você tem força para superar, para se tornar uma pessoa melhor e enfrentar. Seguir adiante com força, fé, esperança, energia do bem, com a nossa solidariedade. Estamos juntos e vamos passar juntos por isso. Sairemos dessa melhores, em todos os sentidos”, Beth Goulart continuava.

“É isso que desejamos transmitir para você, essa força, essa vontade de superação. Nós estamos com você. Quem não está tendo a paciência necessária por vários motivos, entendemos esses motivos, mas queremos eliminá-los para que você tenha segurança, firmeza e não perca jamais a sua fé em dias melhores”, Nicette Bruno concluía.