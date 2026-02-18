Viradouro é a grande campeã do Carnaval do Rio de Janeiro

A Unidos do Viradouro trouxe Moacyr da Silva Pinto, o icônico Mestre Ciça, como samba-enredo do Carnaval deste ano

A escola de samba Unidos do Viradouro é a grande campeã do Grupo Especial do Carnaval carioca de 2026, após apuração realizada na tarde desta quarta-feira (18/2). A agremiação trouxe Moacyr da Silva Pinto, o icônico Mestre Ciça, como samba-enredo deste ano.

Mestre Ciça é um importante mestre de bateria do Rio de Janeiro que já passou por uma série de escolas de samba. Seu auge, no entanto, foi na Viradouro.

Ele esteve à frente da Estácio de Sá de 1988 a 1997 e seguiu para a Unidos da Tijuca em 1998. De 1999 a 2009, esteve na Viradouro. Ele chegou a deixar a agremiação, mas retornou em 2019. Pela escola de samba, conquistou os campeonatos de 2020 e 2024.

Ao todo, foram considerados nove critérios. E cada uma das categorias pode ser dividida em até três subcritérios, que correspondem a até 4 pontos da nota final.

Os critérios foram:

Alegorias e Adereços

Bateria

Comissão de frente

Enredo

Evolução

Fantasias

Harmonia

Mestre-Sala e Porta-Bandeira

Samba-Enredo

Foram 54 jurados responsáveis por avaliar as 12 escolas que desfilaram ao longo de três dias na Marquês de Sapucaí. Os desfiles começaram no domingo (15/2) e seguiram até terça-feira (17/2).

