ViradaSP Online terá shows de Chico César e Bia Ferreira

Reprodução Chico Cesar é atração de ViradaSP Online

A #ViradaSP Online será realizada neste sábado (13) e contará com 21 atrações, a partir das 12h, com destaque para apresentações de Chico César, Bia Ferreira e Falamansa, gravados no Teatro Sérgio Cardoso.

Na programação, destaque para diversos estilos musicais, teatro, dança e performances, com acesso online gratuito.Iniciativa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, com gestão e produção da Amigos da Arte, a virada terá transmissão durante 12 horas ininterruptas, tanto pela plataforma #CulturaEmCasa como pelo seu aplicativo, disponível nas lojas App Store e Google Play. O acesso é gratuito.

Os organizadores produziram ainda o Rolando Prosa, um quadro especial com Rolando Boldrin, que apresentará conteúdos envolvendo a cultura popular da cidade.

Na programação também estão intervenções artísticas do município de Serrana. Serão transmitidos conteúdos de destaque do cenário cultural da região como o show de Adriano Caconde e Banda; o grupo Mississippi Devils; o Grupo de Sopros e Percussão da Banda Sinfônica Municipal de Serrana; o espetáculo de dança Serrana pela Dança com a Cia. Urban Bronx e a Cia. de Reis Unidos de Serrana.

“A Virada SP é uma iniciativa de ampliação do acesso à cultura e de formação de público que valoriza a diversidade e a qualidade”, disse, em nota, o secretário de Cultura e Economia Criativa do estado de São Paulo, Sérgio Sá Leitão. “O objetivo é ressaltar o papel estratégico das expressões artísticas para a promoção do desenvolvimento humano e econômico de todas as regiões do estado.”

Confira a programação: