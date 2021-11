Violência doméstica: Ales celebra atuação feminina

Elas atuam contra a violência doméstica e, por isso, foram homenageadas, em sessão solene na Assembleia Legislativa nesta sexta-feira (26). Trinta e duas mulheres, que trabalham nas Polícias Civil, Militar e Guarda Civil Municipal das cidades de Vitória, Vila Velha e Serra receberam certificados. A homenagem foi proposta pelos deputados Delegado Danilo Bahiense (sem partido) e Carlos Von (Avante).

O evento celebrou o Dia Estadual da Profissional de Segurança no Combate à Violência contra a Mulher, comemorado em 18 de novembro, a partir de uma proposição de Bahiense. “O reconhecimento para essas profissionais se faz necessário. Infelizmente, vivemos num estado machista, no qual há homens que se sentem como se fossem donos das mulheres. Em pleno Século XXI, é muito triste se deparar com casos em que companheiros, maridos, namorados ou ex-namorados matam as mulheres por razões doentias”, avaliou o parlamentar.

Prevenção à violência

No Espírito Santo, de janeiro a outubro deste ano, aconteceram 30 feminicídios – contra 21 do mesmo período no ano passado – um aumento de 42,9%. “Lamentavelmente, vivemos numa sociedade machista, com inúmeros casos de violência e, certamente, se não fosse a ação preventiva dessas guardas e dessas policiais, o número seria muito pior. Essas mulheres, diariamente, salvam outras mulheres, e fica claro que o poder feminino transforma vidas”, afirmou Bahiense.

O parlamentar destacou ações como a patrulha Maria da Penha, a divisão especializada de atendimento à mulher, o projeto Homem que é Homem, as ações integradas entre Tribunal de Justiça e Ministério Público, as medidas protetivas de urgência e o botão do pânico como alguns dos instrumentos do poder público para tentar prevenir ocorrências.

Valorização

A delegada-chefe da divisão especializada de atendimento à mulher da Polícia Civil, Cláudia Dematté, agradeceu o olhar do deputado para “essas guerreiras, que muitas vezes, dentro da própria instituição, não têm seu trabalho reconhecido”. “Todas as colegas aqui sabem: atuar nos casos de violência contra a mulher é complexo, delicado, difícil, de uma grande sensibilidade, e muitas vezes ainda ouvimos de nossos colegas que é um trabalho fácil”, disse.

Cláudia Dematté destacou que ainda há muito machismo na sociedade, estruturado e estruturante. “Muitos comportamentos foram naturalizados, mas eles na verdade desqualificam e objetificam as mulheres. É preciso desconstruir isso – sabemos que não é fácil, mas não é impossível. E quanto ao nosso trabalho, nossa função é nobre e, por isso, queremos respeito”, completou.

Confira os nomes das homenageadas

Servidoras da Polícia Civil

CLÁUDIA DEMATTÉ DE FREITAS COUTINHO

NATÁLIA TENÓRIO SAMPAIO

CAROLINA VALLE BRANDÃO

FRANCINI PARMAGNANI MORESCHI

AMANDA DA SILVA BARBOSA

EDILMA LUZIA BARBOSA DE OLIVEIRA GONÇALVES

SUZANA DUARTE GARCIA

MARIA CAROLINA BORGES NEVES LIMA

LUCIANA MARIA DE SOUZA

LUCIANA CHAGAS LÍRIO

ROSÁLIA SALAZAR PORTO

HELENA CAROLINA SIQUEIRA DE CARVALHO

Servidoras da Polícia Militar

TERCEIRO SARGENTO RAFAELLA VIEIRA ALBUQUERQUE

CABO KELLY BORGES FRAGA

CABO ZELIANI GONÇALVES RAMALHO DIAS

SOLDADO JENIFER ALINE DOS SANTOS LIMA

SOLDADO DULCIMARA PAULA FERNANDES DE SOUZA

SOLDADO TALITA GOMES DA SILVA

SOLDADO MICHELLI APRÍGIO LEBAL ALBERTINO

SOLDADO JUSSILANDE MOREIRA SILVA SANTOS

Servidoras da Guarda Municipal de Vitória

MARIA ODETE CARVALHO CASTIGLIONI DE SOUSA

DAYSE BARBOSA MATTOS

RENATA ZANOTELLI TRISTÃO

JULLY EDITH RODRIGUES TONINI CANAL

Agentes da Guarda Municipal de Vila Velha:

LANDA CARRETERO NUNES MARQUES SARTORI

ADRIANA NASCIMENTO AMARAL

ELIS NGELA FRAGA DE OLIVEIRA DA SILVA

GISELLE CARNEIRO FIGUEIREDO