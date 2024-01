Vinte municípios capixabas receberão as primeiras doses de vacina contra dengue

O Ministério da Saúde publicou nesta quinta-feira (25) a lista dos primeiros municípios brasileiros que serão contemplados a receber as primeiras doses da vacina contra a dengue no País. No Espírito Santo, foram definidos 20 municípios, todos eles pertencentes à região Metropolitana de Saúde.

São eles: Vila Velha, Serra, Cariacica, Vitória, Guarapari, Afonso Claudio, Viana, Laranja da Terra, Fundão, Itaguaçu, Santa Leopoldina, Domingos Martins, Santa Teresa, Venda Nova do Imigrante, Santa Maria de Jetibá, Ibatiba, Brejetuba, Marechal Floriano, Conceição do Castelo e Itarana.

Os critérios para definição dos municípios seguem recomendação da Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização (CTAI) e da Organização Mundial da Saúde (OMS), com envio de vacinas às regiões com municípios de grande porte com alta transmissão nos últimos dez anos e população residente igual ou maior a 100 mil habitantes, levando também em conta altas taxas de casos nos últimos meses.

A expectativa, segundo o Ministério da Saúde, é de que as doses cheguem ao Estado até início de fevereiro, para que seja iniciada a imunização da população-alvo, de crianças de 10 a 14 anos. A Secretaria da Saúde aguarda a confirmação, por parte do órgão federal, do número de doses a serem enviadas.

Vacina contra dengue no Espírito Santo



O Ministério da Saúde definiu para 2024 o público-alvo da vacina contra a dengue de crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. A priorização deste grupo ocorre em virtude de ser a faixa etária que concentra o maior número de hospitalização por dengue no País, depois de pessoas idosas, grupo para o qual a vacina não foi liberada pela Anvisa, e também pelo número limitado de doses ainda disponíveis.

O esquema vacinal é composto por duas doses com intervalo de três meses entre elas.

Em todo, existem no Estado, segundo dados de estimativa do Censo IBGE 2022, 246.651 crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Nos 20 municípios já definidos para a receberem as primeiras doses, são 137.438 crianças e adolescentes nesta mesma faixa etária.

Dados da dengue



Os dados de casos notificados de dengue são publicados todas quintas-feiras pela Sesa no site https://mosquito.saude.es.gov.br/boletins.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sesa

Syria Luppi / Luciana Almeida / Danielly Campos / Thaísa Côrtes / Ana Cláudia dos Santos

[email protected]

Fonte: GOVERNO ES