Vinícola Villa Santa Maria será o ponto de parada do Raid Campos do Jordão

Reprodução/Facebook Raid de Campos do Jordão: evento de clássicos organizado pelo MG Club do Brasil terá modelos de diversas marcas

Ponto de chegada do roteiro diurno dos dois passeios cronometrados de carros clássicos do Raid Campos do Jordão – Edição Pedra do Baú que o MG Club do Brasil realizará em São Bento do Sapucaí (SP), de 3 a 5 de dezembro, a Vinícola Villa Santa Maria é um dos mais apreciados pontos turísticos da cidade.

Lá, os associados e participantes terão a possibilidade de fazer caminhadas, trilhas e piqueniques no vasto espaço da Villa , que tem 90 hectares, com jardins, cachoeira, gramados e lago.

O Raid de Campos do Jordão – Edição Pedra do Baú terá dois passeios de regularidade – um noturno na sexta-feira, dia 3, e outro diurno no sábado, dia 4. A lista provisória já tem 42 carros inscritos e será finalizada nos próximos dias.

Para os participantes do Raid Campos do Jordão – Edição Pedra do Baú está programado um tour com lanche após o passeio de sábado, 4. Maneira saborosa de concluir atividades.