Vini Jr. usa rede social para pedir desculpas a Virginia Fonseca e declara: ‘Decepcionei’

O jogador de futebol do Real Madrid e da Seleção Vini Jr., de 25 anos de idade, quebrou o silêncio e se manifestou pela primeira vez sobre o fim de seu affair com a influenciadora Virginia Fonseca, de 26 anos. A confirmação foi feita pela assessoria e pela própria Virginia à Quem, na terça (7), mas Vini decidiu falar do assunto na noite desta quarta (8), em seus Stories do Instagram.