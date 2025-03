Vini decide aos 53 em vitória dramática sobre a Colômbia

Em um jogo de tirar o fôlego, o Brasil venceu a Colômbia por 2 a 1 nesta quarta-feira, no Estádio Mané Garrincha, com um gol salvador de Vinicius Júnior nos minutos finais. A partida, válida pelas Eliminatórias Sul-Americanas, começou com o Brasil abrindo o placar com Raphinha, mas a Colômbia empatou ainda no primeiro tempo. O gol de Vini Júnior no apagar das luzes garantiu a vitória e um respiro para o técnico Dorival Júnior.

Classificação e próximos desafios

Com a vitória, o Brasil assume a vice-liderança das Eliminatórias, somando 21 pontos, mas ainda pode ser ultrapassado pelo Uruguai. A Colômbia, por sua vez, cai para a sexta posição, com 19 pontos.

O próximo desafio do Brasil é um clássico contra a Argentina, líder das Eliminatórias, no Estádio Monumental de Núñez, na próxima terça-feira. A Colômbia enfrentará o Paraguai no mesmo dia.

O Jogo

O Brasil começou a partida a todo vapor e abriu o placar logo aos três minutos. Vinicius Júnior foi derrubado na área e o árbitro assinalou pênalti, convertido com categoria por Raphinha. O Brasil seguiu pressionando, mas a Colômbia se reorganizou e passou a controlar as ações.

Aos 40 minutos, a Colômbia aproveitou um erro na saída de bola do Brasil e Luis Díaz empatou a partida com um belo gol.

No segundo tempo, o Brasil voltou a pressionar e criou diversas oportunidades, mas esbarrou nas defesas do goleiro Vargas. A Colômbia chegou a marcar um gol, mas foi anulado por falta no goleiro Alisson.

Quando tudo indicava um empate, Vinicius Júnior brilhou. Aos 48 minutos, o atacante recebeu a bola fora da área, ajeitou e chutou no canto, sem chances para Vargas, garantindo a vitória do Brasil.

Destaques da partida

Vinicius Júnior: Autor do gol da vitória e um dos jogadores mais perigosos do Brasil.

Raphinha: Marcou o primeiro gol do Brasil e teve boa atuação.

Luis Díaz: Empatou a partida para a Colômbia com um belo gol.

A vitória do Brasil sobre a Colômbia foi um importante passo rumo à classificação para a Copa do Mundo de 2026 e um respiro para o técnico Dorival Júnior, que vinha sendo pressionado por resultados ruins. Agora, a Seleção se prepara para o clássico contra a Argentina, em Buenos Aires.

FICHA TÉCNICA | BRASIL 2 X 1 COLÔMBIA

Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF)

Data: 20/03/2025

Horário: às 21h45 (de Brasília)

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

VAR: Juan Soto (VEN)

Cartões amarelos: Bruno Guimarães, Gabriel Magalhães e Joelinton (Brasil); Richard Ríos (Colômbia)

Público: 70.027 torcedores

GOLS: Raphinha, aos 5′ do 1ºT (Brasil); Luis Díaz, aos 40′ do 1ºT (Colômbia); Vinicius Júnior, aos 53′ do 2ºT (Brasil)

BRASIL: Alisson (Bento); Vanderson (Wesley), Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; Bruno Guimarães (André), Gerson (Joelinton) e Raphinha; Rodrygo (Savinho), Vinicius Júnior (Léo Ortiz) e João Pedro (Matheus Cunha). Técnico: Dorival Júnior

COLÔMBIA: Vargas; Muñoz, Davinson Sánchez (Carlos Cuesta), Lucumí e Mojica; Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias (Carrascal) e James Rodríguez (Castaño); Luis Díaz e Jhon Córdoba (Borré). Técnico: Néstor Lorenzo