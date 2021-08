Arthur Henrique ‘Vingadores 5’ deve demorar para acontecer, diz Kevin Feige

Em uma entrevista recente ao site de entretenimento Collider, o presidente do Marvel Studios, Kevin Feige, refletiu sobre quanto os fãs podem esperar para ver o próximo grande filme da equipe do Universo Cinematográfico Marvel, ‘Vingadores 5′. O “chefão” e nome responsável pela criação da franquia dos cinemas, observou que dada a escala em constante expansão – e o final de ‘Ultimato’ (2019) – um crossover em escala real reunindo os heróis exigirá muito tempo para ser executado corretamente

“Acho que queremos que haja um tempo razoável a partir de ‘Ultimato’ antes de começar uma nova saga, que já está em andamento e já começou”, afirmou Feige. “E, então, você precisa de tempo, como fez na Fase 1, para construir essa estrutura antes de começar a reunir todos.”

Em retrospecto, ‘Os Vingadores’ foram um passo ousado que deu muito certo. O que foram umas das maiores oscilações de produções da franquia durante a Fase 1 no quesito “bilheteria” – ‘O Incrível Hulk’, ‘Thor’ e ‘Capitão América: O Primeiro Vingador’ – foram prontamente esquecidas quando os heróis do MCU até então se reuniram e provaram que a ideia de “universo” poderia dar certo. Até então, apenas quatro filmes solo depois de ‘Homem de Ferro’ (2008) haviam sido lançados antes de reunir todos em uma equipe de seis pessoas na “Batalha de Nova York”.

É bom analisar que o MCU é muito maior agora do que era em 2012. Logo, a noção de poder reunir “todos” é uma tarefa mais difícil e provavelmente levará mais de quatro anos se você estiver apenas olhando para todos os personagens já consolidados – e os que ainda virão – na Fase 4. Em uma estimativa feita com vista grossa, é possível que ‘Vingadores 5’ aconteça por volta de 2025, quatro anos após o início da Fase 4 com ‘Viúva Negra’.

Vale ressaltar ainda que a noção de equipes é muito diferente agora do que era na Fase 1 e na Fase 2. Os personagens do MCU ainda se mantinham nos próprios filmes, mas agora os crossovers estão programados para acontecerem de forma mais espontânea, como por exemplo Wanda (Elizabeth Olsen) e Loki (Tom Hiddleston), protagonistas de séries do Disney+, que estão programados para aparecerem em ‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’. Antes, Stephen (Benedict Cumberbatch) dará às caras em ‘Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa’. Ou seja, não é mais necessário esperar por um novo filme dos ‘Vingadores’ para ver uma reunião acontecer.

Enquanto o próximo grande filme de equipe ainda está muito longe, os fãs do MCU não vão ficar “de mãos abanando”. ‘Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis’ será lançado em 3 de setembro, seguido por ‘Eternos’ em 5 de novembro. Já ‘Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa’ também tem previsão de estreia definida, 17 de dezembro, mas a ausência de trailers e material promocional preocupa os fãs de que o longa possa ser adiado.

De qualquer forma, a Marvel provavelmente também está ciente de que ‘Ultimato’ foi um ato difícil de “ser superado”. Então, em vez de tentar rapidamente tentar fazer uma produção da mesma ou de maior grandeza e ficar aquém, é melhor tomar um fôlego, esperar e deixar a expectativa crescer entre os fãs para, quando for o momento certo, um novo time dos Vingadores aparecer para lutar contra uma nova ameaça.

