Vinagre de maçã faz bem para o cabelo? Descubra a verdade por trás dessa crença popular

O vinagre de maçã viralizou no mundo dos cuidados capilares, mas será que essa crença popular é segura segundo a opinião da ciência? Vamos te mostrar a verdade por trás da ideia de que o vinagre de maçã faz bem para o cabelo.

Muitas vezes assistimos dicas capilares nas redes sociais e acabamos adicionando na nossa rotina de cuidados com as madeixas, sem questionar os perigos e benefícios. Então é importante entender os benefícios, riscos e cuidados de uma técnica antes mesmo de adicionar o produto no seu fio. Será mesmo que o vinagre de maçã é um bom aliados nos cuidados capilares?

Vinagre de maçã faz bem para o cabelo?

As dermatologistas Camila Meccia e Michele Haikal comentaram sobre o assunto para o site capricho . Segundo elas, realmente o vinagre de maçã pode promover muitos detalhes positivos para as madeixas. O vinagre de maçã é ácido e o seu uso pode ajudar a equilibrar o pH do cabelo e do couro cabeludo, proporcionando um ambiente mais saudável.

Por ter um pH menor e consistir em uma substância ácida, o vinagre de mação pode contribuir para o fechamento das cutículas abertas, diminuin o frizz e gerando um visual com mais brilho as madeixas. O vinagre também possui poder antibacteriano e antifúngico, auxiliando na limpeza do couro cabeludo e até em alguns casos de caspa.

Qual a forma ideal de adicionar o vinagre de maçã nos cuidados capilares?

O vinagre de maçã é liberado para todos os tipos de cabelo, mas quem tem o couro cabeludo mais sensível ou com feridas deve evitar o uso, a acidez pode irritar ou piorar a lesão.

Misture uma colher de sopa de vinagre de maçã em um copo de água morna, aplicando nos fios após a lavagem e enxaguando depois de agir por cerca de 10 minutos.

A youtuber Ana Lídia Lopes publicou um vídeo em seu canal ensinando um tratamento caseiro com vinagre de maçã, assista abaixo e se inspire.

