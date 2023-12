FreePik Vilão da saúde vaginal, biquíni molhado pode causar candidíase no verão

O uso de biquíni molhado por horas é um dos principais vilões da saúde vaginal no verão. O motivo está na combinação da umidade da roupa de banho associada às temperaturas altas da estação, que pode facilitar o desenvolvimento da candidíase. São sintomas da infecção ardência, coceira e corrimento esbranquiçado da vagina.

A candidíase é uma infecção causada na maioria das vezes pelo fungo Candida albicans. O micro-organismo geralmente está presente no microbioma vaginal sem causar incômodos. Porém, em condições de alta umidade e temperatura, reproduz-se em excesso, gerando problemas ginecológicos. Por isso, durante os períodos mais quentes – que devem se tornar ainda mais frequentes devido às ondas de calor intenso -, o ideal é evitar o uso da peça molhada por longos períodos.

O ginecologista do Hospital do Servidor Público Estadual (HSPE) e encarregado pelo Setor de Patologia do Trato Genital Inferior, Dr. Ilzo Vianna Júnior, aconselha a levar peças secas para substituir o biquíni molhado após os banhos de piscina e mar. “É aconselhável evitar o uso constante de tecido sintético e de absorventes diários, pois dificultam a ventilação da região genital e facilitam a reprodução do fungo. Outra dica é dormir sem roupas íntimas.”, explica.

Também facilitam a ocorrência da candidíase condições como sistema imunológico debilitado, pacientes em tratamento com medicamentos imunossupressores, antibióticos e corticoides, além do diabete.

O diagnóstico da candidíase é realizado a partir de exame ginecológico. A análise é essencial para identificar o fungo e descartar outras infecções ou doenças com sintomas semelhantes. O tratamento é feito com medicamentos antifúngicos e os incômodos são suavizados em poucos dias.

Atenção! A candidíase não é considerada uma infecção sexualmente transmissível (IST). O problema pode ser desenvolvido por desequilíbrios de causas variadas no microbioma vaginal. Porém, quando o problema está sintomático, pode, sim, ser passado para o parceiro no sexo.

Fonte: Mulher