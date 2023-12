O município de Vila Velha vai sediar a etapa final do Campeonato Brasileiro de Basquete 3×3, a partir desta sexta-feira (15). Serão três dias de jogos emocionantes para decidir os campeões. As partidas acontecerão no Centro de Treinamento Arremessando para Futuro (Cetaf), a partir das 10 horas.

Realizado pela Federação Capixaba de Basquete (FECABA) e pela Confederação Brasileira de Basquete (CBB), o torneio também conta com o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), via chamamento público.

As disputas na categoria sub-18, masculino e feminino, acontecerão nesta sexta-feira (15). Já na categoria sub-23, as partidas serão realizadas no sábado (16). Por fim, a categoria adulta disputará o título no domingo (17).

O evento será aberto ao público e terá transmissão ao vivo no canal da Cetaf/IVV do YouTube.

