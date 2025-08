Vila Velha pode se tornar a capital do surfe no estado

A qualidade das praias de Vila Velha para esportes aquáticos é reconhecida em todo o país e, agora, essa característica da orla canela-verde pode ser oficializada. Tramita na Assembleia Legislativa (Ales) o Projeto de Lei (PL) 202/2025, do deputado Coronel Weliton (PRD), que confere ao município o título de “Capital Estadual do Surfe do Espírito Santo”.

Na justificativa da proposta, o parlamentar lembra que em 2024 Vila Velha recebeu uma etapa oficial do circuito nacional de surfe, fato inédito na história do Espírito Santo. “A escolha de Vila Velha como sede desse evento reforça sua vocação natural para o esporte e sua capacidade de atrair competições de grande porte, impulsionando o turismo esportivo e movimentando a economia local”, explica.

De acordo com Coronel Weliton, a concessão do título representará um importante reconhecimento para a cidade, fortalecendo sua identidade como polo esportivo e turístico. “O título contribuirá para incentivar políticas públicas voltadas ao esporte e ao desenvolvimento do turismo sustentável, estimulando investimentos em infraestrutura das praias e em projetos sociais para a formação de novos atletas”, conclui.

Para alcançar seu objetivo, a proposição altera o Anexo I da Lei 10.974/2019, que consolidou a legislação em vigor referente à concessão de títulos em homenagem a municípios capixabas.

Tramitação

A matéria foi encaminhada para análise das comissões de Justiça, Turismo e Finanças.

Acompanhe a tramitação do PL 202/2025

Fonte: POLÍTICA ES