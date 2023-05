Vila Velha deve receber R$ 2 bi em investimentos

A primeira cidade do Espírito Santo completa 488 anos no mesmo dia em que se comemora a Colonização do Solo Espírito-Santense. Neste 23 de maio, solenidades marcaram a data, como a assinatura de ordens de serviço para macrodrenagem, pavimentação de vias, revitalização de campo de futebol, reforma de escolas e construção de novas unidades de ensino, entre outros investimentos, totalizando mais de R$ 750 milhões, além de outros anúncios do governo que, juntos, somam mais de R$ 2 bilhões. O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande (PSB), pelo prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos), e pelo presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos (Podemos).

“Autorizamos a realização de obras importantes que vão beneficiar a vida dos moradores. Nosso papel à frente da Assembleia é garantir que Vila Velha, nessa parceria entre os Poderes, possa receber os investimentos necessários”, afirmou Marcelo Santos que recebeu, assim como alguns outros deputados estaduais, o título de cidadão vila-velhense.

O prefeito declarou que os investimentos em Vila Velha e a boa relação com o governo e a Assembleia, além de outros órgãos, estão transformando o município. “A Vila Velha do futuro estamos construindo no presente. Hoje estamos como a cidade com maior valorização imobiliária do país, a que tem menor tempo de abertura de empresas do estado, a que gera mais emprego no Espírito Santo”, comemorou Arnaldinho Borgo.

O chefe do Executivo estadual ressaltou que o dia é importante não só para Vila Velha, mas para todo o Espírito Santo. “São mais de R$ 2 bilhões em investimentos. Tenho a alegria de ser o governador que mais investiu na cidade berço do nascimento do nosso Estado, onde tudo começou, bem como em todos os nossos outros municípios”, informou Casagrande.

O evento contou ainda com a assinatura de ato declarando Vila Velha capital do Estado, simbolicamente, neste dia; além de entrega de medalhas, condecorações e títulos; apresentação de bandas marciais e da banda da Polícia Militar, entre outras atividades.

Desfile cívico-militar

O momento mais esperado pela população que foi ao Centro de Vila Velha na manhã desta terça-feira foi o tradicional desfile cívico-militar em comemoração ao aniversário da cidade. Mais de mil alunos de 22 escolas fizeram o trajeto, encantando aos presentes.

O poema “Terra de gente feliz, onde tudo começou” foi o tema do desfile, que trouxe o aspecto histórico, acompanhado de música e animação. Além das escolas, também desfilaram diversas organizações sociais e instituições, como Marinha, Exército, Bombeiros e polícias.

Mais um momento importante foi a condução da tocha que simboliza a “capital” Vila Velha, da Prainha até o centro da cidade canela-verde. Alunos atletas conduziram o fogo até as mãos do governador, acompanhados pela banda marcial Fanfarra dos Desbravadores.

Após o desfile, o aluno Kaíque Santos afirmou que vale a pena tanto esforço. “Ensaiamos muitas horas, vários dias, foi bem difícil. Mas foi uma experiência incrível, estava tudo lindo”, contou emocionado.

Fonte: POLÍTICA ES