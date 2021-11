Vila Nova vence e o Londrina e garante permanência na série B

Na luta, garra, disposição, imposição, ao melhor estilo Vila Nova, o Tigrão venceu o Londrina na noite desta sexta-feira (19) por 2 a 1. Este resultado pela penúltima rodada da Série B, no OBA, garantiu a permanência do colorado na segunda divisão nacional da próxima temporada. Os gols foram marcados por Alesson e Arthur Rezende, este último de pênalti, enquanto Marcelinho diminuiu para o Tubarão.

A próxima rodada é contra o Vitória, em Salvador, para fechar a competição. O jogo acontece no domingo (28), às 16h, no Barradão. Antes disso, o Vila tem compromisso pela Copa Verde, já nesta quarta-feira, pelo jogo de ida da semifinal contra o Nova Mutum-MT, às 19h30 no Onésio, em Goiânia.

O jogo

Precisando da vitória de qualquer maneira, o Londrina se lançou ao ataque no início. Mas o Vila soube suportar a pressão e saiu na frente.

Aos 37, Diego Tavares ganhou de todo mundo na velocidade na esquerda e cruzou rasteiro na medida para a área. Lá estava Alesson que empurrou para as redes para marcar seu 7º gol na Série B.

Quando o relógio marcava os 45, Moacir foi derrubado na grande área e foi marcado o pênalti. Arthur Rezende deslocou o goleiro e ampliou para o colorado.

No segundo tempo, o Vila teve as melhores chances, com todos os jogadores entrando bem. Mas o Londrina diminuiu com gol de Marcelinho.

No fim, ficou mesmo em 2 a 1 para o Tigrão. Resultado que cravou de vez, matematicamente, a permanência do Vila na Série B do Campeonato Brasileiro.