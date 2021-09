Vila Nova marca no final do jogo e empata com CSA-AL

O Vila Nova marcou no final do jogo e conquistou o empate diante do CSA, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Jogando no Rei Pelé, o Tigrão sofreu o gol logo no primeiro minuto do segundo tempo, com Dellatorre. No decorrer da partida, aumentou o volume de jogo e chegou ao empate aos 41 minutos, com Alesson.

Com o resultado, o Colorado chegou aos 23 pontos e permaneceu na 16ª posição na tabela e se garantiu por mais uma rodada fora da zona de rebaixamento. Agora, volta para Goiânia e se prepara para receber o Náutico, na próxima sexta-feira, dia 10, às 21h30, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga.

O jogo

O jogo começou movimentado, com o time da casa tendo mais volume de jogo e com descidas ao ataque, enquanto o Vila defendia e explorava o contra ataque. Em duas cobrancas de escanteio, aos 14 minutos, Bambu e Moacir quase marcam o primeiro do Tigre. Aos 26, a primeira chance real de gol com o CSA, em chute dentro da área e defesa de Georgemy. Aos 32, Marco Túlio e Dellatorre trocaram passes dentro da área e Dellatorre chutou no gol, para a defesa do goleiro Colorado. Aos 44, Kelvin levantou pela direita e Clayton testou na trave.

O CSA abriu o placar no primeiro minuto do segundo tempo, com Dellatorre em chute cruzado e falha de Georgemy. O jogo seguiu morno por muito tempo, até o Vila imprimir mais volume de jogo, com João Pedro e Cardoso. Aos 41 minutos, Alesson arrancou pela esquerda e chutou cruzado, empatando a partida.

Ficha técnica

CSA 1×1 Vila Nova – Campeonato Brasileiro da Série B – 22ª rodada

Dia: 03/09

Horário: 21h30

Local: Estádio Rei Pelé, Maceió

Árbitro: Vinícius Gonçalves Dias Araújo (SP)

Auxiliares: Miguel Caetano Ribeiro da Costa (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Gols: Dellatorre (1’2T), Alesson (41’2T)

Cartões amarelos: Bruno Collaço, Silas, Geovane, Ernandes, João Pedro

Cartões vermelhos:

CSA: Thiago Rodrigues; Yuri, Matheus Felipe, Lucão e Ernandes; Geovane, Silas (Yann Rolim) e Gabriel (Aylon); Marco Túlio (Yago), Iury Castilho (Reinaldo) e Dellatorre (Bruno Mota)

Técnico: Mozart

Vila Nova: Georgemy; Moacir (Lucas Mazetti), Renato, Rafael Donato e Bruno Collaço; Pedro Bambu (João Pedro), Dudu e Arthur Rezende (Alan Grafite); Alesson, Kelvin (Jhonatan Cardoso) e Clayton (Douglas Coutinho)

Técnico: Higo Magalhães

fonte:https://www.vilanovafc.com.br/noticias/125-vila-nova-marca-no-final-do-jogo-e-conquista-empate-diante-do-csa