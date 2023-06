Reprodução/Instagram Viih Tube compartilha rotina alimentar saudável durante amamentação

Viih Tube usou o Instagram, nesta quinta-feira (8), para mostrar a rotina alimentar que tem feito durante a amamentação . Seguido de um longo texto, em seu perfil, a influenciadora publicou um vídeo detalhando tudo o que come durante o dia. Além disso, a ex-BBB aproveitou para desabafar sobre as críticas que recebeu após ter feito tour por seu corpo pós-parto.

Entre no canal do iG Delas no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre beleza, moda, comportamento, sexo e muito mais!

“Minha alimentação amamentando, o ideal é estar saudável! Segundo a minha médica, você não precisa ser radical e sair arrancando tudo, você sabe o que é porcaria e o que não é”, iniciou Viih. “Quando postei o vídeo de cólica, muita mãezinha questionou o que eu estava comendo pra me ajudar. Quando eu estava grávida também ouvi muito: ‘Você engordou porque chutou o pau da barraca’ e não foi bem assim!”.

Em seguida, a influenciadora detalhou a rotina de exercícios e alimentação saudável que levou durante a gravidez. Depois de mostrar como seu corpo ficou após o parto e contar o quanto engordou durante a gravidez, Viih recebeu muitas críticas de parte dos internautas. No texto, a ex-BBB revelou que outras mulheres de sua família também tiveram um ganho de peso expressivo em suas respectivas gestações:

“Eu tenho, geneticamente, pré-disposição (minha mãe engordou 30 kg, mesmo internada desde o quinto mês e só comendo saudável em hospital. Minha prima, que pariu três meses antes de mim, também engordou 22 kg) e todas as mulheres na minha família tem problema de tireoide. […] Não se preocupe com estética neste momento, e sim com sua saúde!”, confortou as seguidoras.

No post, Viih Tube mostrou que suas refeições diárias são compostas por saladas, frutas, proteínas, água, suco natural e chás. A influenciadora contou, também, que resolveu tirar o leite de sua alimentação para testar se a lactose era a causadora das cólicas de sua filha:

“Eu também escolhi tirar o leite da minha alimentação por conta própria (sem recomendação médica) para analisarmos se poderia ser alguma alergia a proteína do leite de vaca, e tudo indica que não era. Mas as cólicas já melhoraram muito. Provavelmente eram pela imaturidade do intestino mesmo, como com todos bebês nessa fase de até os três meses, só que alguns sofrem mais e outros menos”.

Saiba mais sobre moda, beleza e relacionamento. Confira as notícias do iG Delas!

Fonte: Mulher