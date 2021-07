Vigilante morre em acidente na Rodovia Othovarino Duarte Santos, em São Mateus

Um grave acidente envolvendo duas motos e um carro na Rodovia Othovarino Duarte Santos, na noite desta quarta-feira (07), vitimou o vigilante Ruberlan Filadelfo da Silva, 31 anos.

A Polícia Militar foi acionada, pois havia ocorrido um acidente com vítima fatal no Bairro Rio Preto. Ao chegar no local, os policiais visualizaram duas pessoas caídas na pista e isolaram o local.

Segundo testemunhas, a colisão aconteceu entre um carro e uma motocicleta vermelha que foi foi arrastada na pista, e o carro evadiu do local, tomando destino ignorado. Uma outra motocicleta Honda XRE 300 de cor preta também acabou se envolvendo no acidente.

O Corpo de Bombeiros identificou o condutor da motocicleta de cor vermelha, que faleceu no local. O condutor da motocicleta XRE 300 de cor preta, foi socorrido com vida, e possuía alguns ferimentos e foi encaminhado para o Hospital Roberto Silvares.

Ainda no local foi realizado teste do bafômetro no condutor socorridos, mas não foi constato nenhum teor alcoólico.

(*Com informações do NV News)