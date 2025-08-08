São Mateus
Vigilante está desaparecido e família pede ajuda em São Mateus
Vinícius Ferrari Amaral, de 39 anos, que está desaparecido há cerca de 20 dias em São Mateus, no Norte do Espírito Santo.
Ele foi visto pela última vez na tarde de 17 de julho, quando saiu de casa para ir a uma agência bancária no Centro da cidade, alegando que iria receber uma rescisão trabalhista.
Desde então, ele não retornou nem entrou em contato com a família. Vinícius trabalhou em um hospital e em duas agências bancárias na cidade.
Sua mãe, Jaciara Amaral, comentou que ele estaria enfrentando problemas psicológicos após o fim de um relacionamento há cerca de dois anos.
Ela também mencionou que, apesar de algumas informações de que ele teria sido visto em bairros diferentes, nenhuma confirmação concreta foi obtida até o momento.
A polícia civil de São Mateus está investigando o caso, e as pessoas que tenham informações que possam ajudar podem passar de forma sigilosa pelo Disque-Denúncia 181 ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br, onde também é possível anexar imagens e vídeos.
