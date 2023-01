Vigilante encontra mulher vagando à noite em Cemitério e aciona a Polícia

O servidor acionou a Polícia Militar e informou que ela parecia ter problemas psicológicos e estava perdida.

O vigilante do Cemitério Municipal de Santa Cruz encontrou uma mulher vagando entre os túmulos na noite dessa quinta-feira (05). O servidor acionou a Polícia Militar e informou que ela parecia ter problemas psicológicos e estava perdida. As informações são de Patos Hoje

Uma equipe de policiais foi para o local e encontrou a mulher de 33 anos no interior do Cemitério. Ela realmente estava perdida, mas conseguiu repassar seu nome e disse que residia do outro lado da cidade, no bairro Jardim Esperança.

Em conversa com os militares, a mulher informou que havia saído de casa mais cedo para ir ao cemitério visitar os seus pais que lá estavam sepultados. Ela foi colocada dentro da viatura e levada até o endereço onde reside a irmã.